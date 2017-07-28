Atomic Blonde (Sarışın Bomba) vizyona girdi

The Coldest City adlı çizgi romandan sinemaya uyarlanan ve Kurt Johnstad'ın kaleme aldığı 'Sarışın Bomba' 27 Temmuz'da vizyona girdi. Yapımcılığını Theron ile A.J Dix'in yaptığı filmin başrollerini Güney Afrikalı oyuncu Charlize Theron, James McAvoy, John Goodman, Sofia Boutella ve Bill Skarsgard ile paylaşıyor.

Yönetmen koltuğunda David Leitch'in oturduğu ve haftanın en iddialı yapımlarından olan 'Sarışın Bomba', İngiliz gizli servisi MI6'in en yetenekli ajanlarından olan Lorraine Broughton'ın maceralarını konu ediniyor.