74. Venedik Uluslararası Film Festivali programı açıklandı

1932 yılında Esposizione Internazionale d'Arte Cinematografica adıyla başlayan ve dünyanın en eski film festivali olan "Venedik Film Festivali" aynı zamanda sinemanın en prestijli festivallerinden biridir. Venedik Film Festivali'nin bu yıl 74'üncüsü düzenlenecek.

74. Venedik Film Festival'i 30 Ağustos - 09 Eylül 2017 tarihleri arasında düzenlenecek. İşte sinemaseverlerin merakla beklediği program!

Ana Yarışma



Human Flow - Ai Weiwei

Mother! - Darren Aronofsky

Suburbicon - George Clooney

The Shape Of Water - Guillermo Del Toro

L’Insulte - Ziad Doueiri

La Villa - Robert Guediguian

Lean on Pete - Andrew Haigh

Mektoub, My Love: Canto Uno - Abdellatif Kechiche

The Third Murder - Koreada Hirkazu

Jusqu’a La Garde - Xavier Legrand

Amore e Malavita - Manetto Kardeşler

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri - Martin McDonagh

Hannah - Andrea Pallaoro

Downsizing - Alexander Payne

Angels Wear White - Vivian Qu

Una Famiglia - Sebastiano Risio

First Reformed - Paul Schrader

Sweet Country - Warwick Thornton

The Leisure Seeker - Paolo Virzì

Ex Libris – The New York Public Library - Frederick Wiseman

Yarışma Dışı - Özel Gösterim



Casa D’Altri - Gianni Amelio

Michael Jackson’s Thriller 3D - John Landis

Making of Michael Jackson’s Thriller - Jerry Kramer

Yarışma Dışı - Kurmaca Filmler



Our Souls at Night - Ritesh Batra

Il Signor Rotopeter - Antonietta De Lillo

Victoria and Abdul - Stephen Frears

La Melodie - Rachid Hami

Outrage Coda - Kitano Takes

Loving Pablo - Fernando Leon De Aranoa

Zama - Lucrecia Martel

Wormwood - Errol Morris

Diva! - Francesco Patierno

La Fidele - Michael R. Roskam

The Private Life of a Modern Woman - James Toback

Brawl in Cell Block 99 - S. Craig Zahler

Yarışma Dışı - Kurmaca Olmayan Filmler

Cuba And The Cameraman - Jon Albert

My Generation - David Batty

The Devil and Father Amorth - William Friedkin

This Is Congo - Daniel McCabe

Ryuichi Sakamoto: Coda - Stephen Nomura Schible

Jim & Andy: The Great Beyond. The Story of Jim Carrey, Andy Kaufman, and Tony Clifton - Chris Smith

Happy Winter - Giovanni Totaro

Orrizonti



Disappearance - Ali Asgari

Especes Menaces - Gilles Bourdos

The Rape of Recy Taylor - Nancy Buirski

Caniba - Lucian Castaing-Taylor, Verena Paravel

Les Bienheureux - Sofia Djama

Marvin - Anne Fontaine

Invisibile - Pablo Giorgelli

Brutti e Cattivi - Cosimo Gomez

The Cousin - Tzahi Grad

Reparer les vivants - Katell Quillevere

The Testament - Amichai Greenberg

No Date, No Signature - Vahid Jalilvand

Los Versos Del Olvido - Alireza Khatami

Nico, 1988 - Susanna Nicchiarelli

Krieg - Rick Ostermann, Barbara Auer

West of Sunshine - Jason Raftopoulos

Gotta Cenerentola - Alessandro Rak, Ivan Cappiello, Marino Guarnieri, Dario Sansone

Under The Tree - Hafsteinn Gunnar Sigurdsson

La Vita in Comune - Edoardo Winspeare