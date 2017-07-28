74. Venedik Uluslararası Film Festivali programı açıklandı

1932 yılında Esposizione Internazionale d'Arte Cinematografica adıyla başlayan ve dünyanın en eski film festivali olan "Venedik Film Festivali" aynı zamanda sinemanın en prestijli festivallerinden biridir. Venedik Film Festivali'nin bu yıl 74'üncüsü düzenlenecek.
74. Venedik Film Festival'i 30 Ağustos - 09 Eylül 2017 tarihleri arasında düzenlenecek. İşte sinemaseverlerin merakla beklediği program!
Ana Yarışma
Human Flow - Ai Weiwei
Mother! - Darren Aronofsky
Suburbicon - George Clooney
The Shape Of Water - Guillermo Del Toro
L’Insulte - Ziad Doueiri
La Villa - Robert Guediguian
Lean on Pete - Andrew Haigh
Mektoub, My Love: Canto Uno - Abdellatif Kechiche
The Third Murder - Koreada Hirkazu
Jusqu’a La Garde - Xavier Legrand
Amore e Malavita - Manetto Kardeşler
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri - Martin McDonagh
Hannah - Andrea Pallaoro
Downsizing - Alexander Payne
Angels Wear White - Vivian Qu
Una Famiglia - Sebastiano Risio
First Reformed - Paul Schrader
Sweet Country - Warwick Thornton
The Leisure Seeker - Paolo Virzì
Ex Libris – The New York Public Library - Frederick Wiseman
Yarışma Dışı - Özel Gösterim
Casa D’Altri - Gianni Amelio
Michael Jackson’s Thriller 3D - John Landis
Making of Michael Jackson’s Thriller - Jerry Kramer
Yarışma Dışı - Kurmaca Filmler
Our Souls at Night - Ritesh Batra
Il Signor Rotopeter - Antonietta De Lillo
Victoria and Abdul - Stephen Frears
La Melodie - Rachid Hami
Outrage Coda - Kitano Takes
Loving Pablo - Fernando Leon De Aranoa
Zama - Lucrecia Martel
Wormwood - Errol Morris
Diva! - Francesco Patierno
La Fidele - Michael R. Roskam
The Private Life of a Modern Woman - James Toback
Brawl in Cell Block 99 - S. Craig Zahler
Yarışma Dışı - Kurmaca Olmayan Filmler
Cuba And The Cameraman - Jon Albert
My Generation - David Batty
The Devil and Father Amorth - William Friedkin
This Is Congo - Daniel McCabe
Ryuichi Sakamoto: Coda - Stephen Nomura Schible
Jim & Andy: The Great Beyond. The Story of Jim Carrey, Andy Kaufman, and Tony Clifton - Chris Smith
Happy Winter - Giovanni Totaro
Orrizonti
Disappearance - Ali Asgari
Especes Menaces - Gilles Bourdos
The Rape of Recy Taylor - Nancy Buirski
Caniba - Lucian Castaing-Taylor, Verena Paravel
Les Bienheureux - Sofia Djama
Marvin - Anne Fontaine
Invisibile - Pablo Giorgelli
Brutti e Cattivi - Cosimo Gomez
The Cousin - Tzahi Grad
Reparer les vivants - Katell Quillevere
The Testament - Amichai Greenberg
No Date, No Signature - Vahid Jalilvand
Los Versos Del Olvido - Alireza Khatami
Nico, 1988 - Susanna Nicchiarelli
Krieg - Rick Ostermann, Barbara Auer
West of Sunshine - Jason Raftopoulos
Gotta Cenerentola - Alessandro Rak, Ivan Cappiello, Marino Guarnieri, Dario Sansone
Under The Tree - Hafsteinn Gunnar Sigurdsson
La Vita in Comune - Edoardo Winspeare