Cinayet-i Aşk
Vizyon Tarihi:28 Temmuz 2017
Yapımı:2017 - Türkiye
Tür:Korku
Yönetmen:Ahmet Küçükkayalı
Oyuncular:Emre Kıvılcım , Funda Bostanlık , Gülçin Tunçok , Hümeyra Aydoğdu , Zeynep Ülkü Kam
Senaryo:Ahmet Küçükkayalı
Yapımcı:İsmail Adıyaman
Diğer Adı:Cin Ayet-i Aşk
Churchill
Vizyon Tarihi:28 Temmuz 2017
Yapımı:2017 - İngiltere
Tür:Biyografi , Dram , Gerilim
Süre:110 Dak.
Yönetmen:Jonathan Teplitzky
Oyuncular:Brian Cox , Miranda Richardson , John Slattery , Ella Purnell , Julian Wadham
Senaryo:Alex Von Tunzelmann
Yapımcı:Nick Taussig , Piers Tempest
Diğer Adı:Warlord
Düzensiz Düzenbazlar
Vizyon Tarihi:28 Temmuz 2017
Yapımı:2017 - Türkiye
Tür:Komedi
Süre:97 Dak.
Yönetmen:İbrahim Vurmaz
Oyuncular:Ömer Gecü , Metin Keçeci , İbrahim Vurmaz , Buket Efecan , Özkan Ayalp
Senaryo:İbrahim Vurmaz
Çılgın Kolej
Vizyon Tarihi:28 Temmuz 2017
Yapımı:2017 - Türkiye
Tür:Komedi
Süre:95 Dak.
Yönetmen:Ahmet Kapucu
Oyuncular:Alper Rende , Mustafa Topaloğlu , Metin Yıldız , Serkan Kuru , Oya Aydoğan
Senaryo:Hatice Toprak
Yapımcı:İsmail Karakuyu
Orman Çetesi
Vizyon Tarihi:28 Temmuz 2017
Yapımı:2017 - Fransa
Tür:Animasyon , Aksiyon , Macera
Süre:90 Dak.
Yönetmen:David Alaux
Oyuncular: -
Seslendirenler:Ali Hekimoğlu , Arda Kavaklıoğlu , Selay Taşdöğen , Burçin Artut , Deniz Salman
Senaryo:David Alaux
Yapımcı: -
Diğer Adı:The Jungle Bunch
Davud ve Calut: İnanç Savaşı
Vizyon Tarihi:28 Temmuz 2017
Yapımı:2016 - ABD
Tür:Aksiyon
Süre:75 Dak.
Yönetmen:Wallace Brothers
Oyuncular:Matt Berberi , Michael Wayne Foster , John Knox , Rodger Halston , Devin Brooke
Senaryo:Jeffrey Giles
Yapımcı:Jeffrey Giles
Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu
Vizyon Tarihi:27 Temmuz 2017
Yapımı:2017 - Fransa
Tür:Bilim Kurgu , Aksiyon , Macera
Süre:137 Dak.
Yönetmen:Luc Besson
Oyuncular:Dane DeHaan , Cara Delevingne , Ethan Hawke , Clive Owen , Rihanna
Seslendirenler:John Goodman , Elizabeth Debicki
Senaryo:Luc Besson
Yapımcı:Luc Besson , Virginie Besson-Silla
Diğer Adı:Valérian et la Cité des Mille Planètes
Sarışın Bomba
Vizyon Tarihi:27 Temmuz 2017
Yapımı:2017 - ABD
Tür:Aksiyon , Casusluk , Gerilim
Süre:115 Dak.
Yönetmen:David Leitch
Oyuncular:Charlize Theron , James McAvoy , John Goodman , Sofia Boutella , Bill Skarsgård
Seslendirenler:Özden Ayyıldız , Arda Aydın , Ali Düşenkalkar , Zeki Atlı, Elif Ürse
Senaryo:Kurt Johnstad
Yapımcı:Charlize Theron , A.J. Dix
Diğer Adı:The Coldest City