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Kültür-Sanat

Haftanın filmleri

Bu hafta gösterime 8 yeni film girdi! İşte 28 Temmuz'da gösterime giren filmler!

28 Temmuz 2017 Cuma, 12:24:36

Cinayet-i Aşk

Vizyon Tarihi:28 Temmuz 2017
Yapımı:2017 - Türkiye
Tür:Korku
Yönetmen:Ahmet Küçükkayalı
Oyuncular:Emre Kıvılcım , Funda Bostanlık , Gülçin Tunçok , Hümeyra Aydoğdu , Zeynep Ülkü Kam
Senaryo:Ahmet Küçükkayalı
Yapımcı:İsmail Adıyaman
Diğer Adı:Cin Ayet-i Aşk

 

Churchill

Vizyon Tarihi:28 Temmuz 2017
Yapımı:2017 - İngiltere
Tür:Biyografi , Dram , Gerilim
Süre:110 Dak.
Yönetmen:Jonathan Teplitzky
Oyuncular:Brian Cox , Miranda Richardson , John Slattery , Ella Purnell , Julian Wadham
Senaryo:Alex Von Tunzelmann
Yapımcı:Nick Taussig , Piers Tempest
Diğer Adı:Warlord

CHURCHİLL - FRAGMAN
2. Dünya Savaşı yılları... 1944'ün yaz ayları yaklaştığında Nazi Almanyası güç kaybetmiş, ancak hala bir tehdit oluşturmayı sürdürmektedir. Müttefikler savaşın seyrini değiştirecek bir harekatı, Normandiya'ya bir asker çıkarması yapmayı ciddi ciddi düşünmeye başlamıştır. Ancak İngiliz başbakanı Winston Churchill'in (Brian Cox) aklında ciddi şüpheler vardır. Daha önce benzer askeri manevralarda gördüğü başarısızlıklar, Churchill'i tereddüde düşürmektedir. Savaşla geçen yıllarda fazlasıyla yıpranan, diğer müttefik liderleri ve komutanlardan büyük baskıya maruz kalan, 70'ine merdiven dayamış başbakanın en büyük destekçisi, eşi Clementine (Miranda Richardson) olacaktır.

Düzensiz Düzenbazlar

Vizyon Tarihi:28 Temmuz 2017
Yapımı:2017 - Türkiye
Tür:Komedi
Süre:97 Dak.
Yönetmen:İbrahim Vurmaz
Oyuncular:Ömer Gecü , Metin Keçeci , İbrahim Vurmaz , Buket Efecan , Özkan Ayalp
Senaryo:İbrahim Vurmaz

DÜZENSİZ DÜZENBAZLAR - FRAGMANLAR
Küçük hile ve üçkağıtçılıklarla yolunu bulmaya çalışan, ancak bir türlü dikiş tutturamayan Mümtaz (Ömür Gecü) ve sadık yardımcısı Ziya (Metin Keçeci) için o gün diğer günlerden farksız başlamıştır. Ancak yola çıkmalarının ardından, bir zamanlar kazıkladıkları Kara Davut'un adamları tarafından yakalanırlar. İkilinin hayatlarını kurtarabilmek için Davut'un bir işini halletmeleri gerekmektedir.Düzensiz Düzenbazlar filminin çekimleri Kırklareli'nde yapıldı.
 

Çılgın Kolej

Vizyon Tarihi:28 Temmuz 2017
Yapımı:2017 - Türkiye
Tür:Komedi
Süre:95 Dak.
Yönetmen:Ahmet Kapucu
Oyuncular:Alper Rende , Mustafa Topaloğlu , Metin Yıldız , Serkan Kuru , Oya Aydoğan
Senaryo:Hatice Toprak
Yapımcı:İsmail Karakuyu

ÇILGIN KOLEJ - FRAGMANLAR
Filmin yönetmenliğini Ahmet Kapucu üstleniyor. Alper Rende başrolde.

Orman Çetesi

Vizyon Tarihi:28 Temmuz 2017
Yapımı:2017 - Fransa
Tür:Animasyon , Aksiyon , Macera
Süre:90 Dak.
Yönetmen:David Alaux
Oyuncular: -
Seslendirenler:Ali Hekimoğlu , Arda Kavaklıoğlu , Selay Taşdöğen , Burçin Artut , Deniz Salman
Senaryo:David Alaux
Yapımcı: -
Diğer Adı:The Jungle Bunch

LES AS DE LA JUNGLE (ORMAN ÇETESİ) - FRAGMAN
Kaplan görünümlü penguen Maurice, bir kaplan tarafından büyütülmüş, dövüş sanatlarında ustalaşmıştır. Bir gün kötü niyetli Koala Igor'un ortaya çıkışıyla zor bir görevi başarmaları gerekir. Maurice'in, arkadaşları Japon balığı Junior, maymun Gilbert ve goril Miguel'in ile ormanı yok etmek isteyen Igor ve babunlarına karşı Orman Çetesi olarak üzerlerine düşen çok şey vardır.

Davud ve Calut: İnanç Savaşı

Vizyon Tarihi:28 Temmuz 2017
Yapımı:2016 - ABD
Tür:Aksiyon
Süre:75 Dak.
Yönetmen:Wallace Brothers
Oyuncular:Matt Berberi , Michael Wayne Foster , John Knox , Rodger Halston , Devin Brooke
Senaryo:Jeffrey Giles
Yapımcı:Jeffrey Giles

DAVUD VE CÂLÛT: İNANÇ SAVAŞI - FRAGMAN
Epik film Davut ve Calüt hikayesini temel alıyor. İsrail Krallığı'nın gelecekteki hükümdarı Davud ile efsanevi savaşçı dev Calüt arasında dillere destan bir düello yaşanacaktır. Peki kazanan taraf kim olacaktır?...Timothy A. Chey'in yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği filmin başrollerinde Miles Sloman, Jerry Sokolosky, Paul Hughes yer alıyor.

Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu

Vizyon Tarihi:27 Temmuz 2017
Yapımı:2017 - Fransa
Tür:Bilim Kurgu , Aksiyon , Macera
Süre:137 Dak.
Yönetmen:Luc Besson
Oyuncular:Dane DeHaan , Cara Delevingne , Ethan Hawke , Clive Owen , Rihanna
Seslendirenler:John Goodman , Elizabeth Debicki
Senaryo:Luc Besson
Yapımcı:Luc Besson , Virginie Besson-Silla
Diğer Adı:Valérian et la Cité des Mille Planètes

VALERİAN VE BİN GEZEGEN İMPARATORLUĞU - FRAGMAN
28. Yüzyıl'da, bin gezegenden gelmiş bütün ırklar, koskoca bir metropole dönüşmüş devasa Alpha şehrinde huzur ve barış içinde yaşamaktadır. Bu hayatın oluşabilmesi için bütün ırklar kendi bilgi ve yeteneklerini diğerleriyle paylaşmıştır. Ancak Alpha'nın refah ve güvenliği, bilinmeyen bir kuvvetin yoğun tehdidi altına girmiştir. Bu gücü yok etmek ve barış ortamını koruyabilmek için özel ajanlar Valerian (Dane DeHaan) ve yardımcısı Laureline (Cara Delevingne) tüm ırkların son umudu olacaktır. İkilinin 10 saatten az zamanı vardır.Film, Pierre Christin'in 1967'de yayınlanmaya başlayan Valérian ve Laureline adlı çizgi roman serisinden uyarlandı.

Sarışın Bomba

Vizyon Tarihi:27 Temmuz 2017
Yapımı:2017 - ABD
Tür:Aksiyon , Casusluk , Gerilim
Süre:115 Dak.
Yönetmen:David Leitch
Oyuncular:Charlize Theron , James McAvoy , John Goodman , Sofia Boutella , Bill Skarsgård
Seslendirenler:Özden Ayyıldız , Arda Aydın , Ali Düşenkalkar , Zeki Atlı, Elif Ürse
Senaryo:Kurt Johnstad
Yapımcı:Charlize Theron , A.J. Dix
Diğer Adı:The Coldest City

SARIŞIN BOMBA - FRAGMAN
İngiliz gizli servisi MI6'in en yetenekli ajanlarından olan Lorraine Broughton (Charlize Theron), Soğuk Savaş'ın son günlerinde Berlin'e özel bir görev için tek başına gönderilir. Burada ona yardımcı olmak üzere görevlendirilmiş David Percival (James McAvoy) ile temasa geçer. Ancak böyle bir şehirde o günlerde kimseye güvenmek mümkün değildir ve Lorraine birçok tuzak ve ihanetten sağ çıkıp görevini tamamlamaya çalışacaktır.Atomic Blonde filmi, Antony Johnston'ın yazıp Sam Hart'ın çizdiği 2012 çıkışlı The Coldest City adlı çizgi romandan sinemaya uyarlandı.

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