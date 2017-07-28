Bu hafta ne yapsak? (29 Temmuz 2017)

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Haftanın heyecanla beklenen diğer bir etkinliği de Monster Energy Presents: Rock Off 2017. Rock müzik dinleyicisini bir araya getirecek organizasyon 13.00 itibarıyla UNIQ Açıkhava Sahnesi’nde başlayacak. Festivalde bu sene Amon Amarth, Bloodbath, Napalm Death, Korpiklaani’nin yanı sıra yerli sahnenin başarılı isimleri Black Tooth, Sülfür Ensemble ve Milk Hunter.