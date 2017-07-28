ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (29 Temmuz 2017)

29 Temmuz 2017 Cumartesi, 01:44:18

  • 1 Bu hafta ne yapsak? (29 Temmuz 2017)
    1 | 9

    Haftanın heyecanla beklenen diğer bir etkinliği de Monster Energy Presents: Rock Off 2017. Rock müzik dinleyicisini bir araya getirecek organizasyon 13.00 itibarıyla UNIQ Açıkhava Sahnesi’nde başlayacak. Festivalde bu sene Amon Amarth, Bloodbath, Napalm Death, Korpiklaani’nin yanı sıra yerli sahnenin başarılı isimleri Black Tooth, Sülfür Ensemble ve Milk Hunter. 

  • 2 Bu hafta ne yapsak? (29 Temmuz 2017)
    2 | 9

    Türkçe pop müziğin yıllara meydan okuyan ismi Nilüfer, 21.00’de Marina Arena sahnesinde bir konser verecek.  

  • 3 Bu hafta ne yapsak? (29 Temmuz 2017)
    3 | 9

    Yaşar, sevilen şarkılarıyla 22.00’de The Green Park Hotel Pendik Park’ta sahnede olacak.

  • 4 Bu hafta ne yapsak? (29 Temmuz 2017)
    4 | 9

    Rubato konseri saat 22.30’dan sonra KadıköySahne’de.

    • HABERİN DEVAMI
  • 5 Bu hafta ne yapsak? (29 Temmuz 2017)
    5 | 9

    Bora Öztoprak ve Emre Kınay ile Sezen Aksu Şarkıları etkinliğinin adresi 21.30 itibarıyla Beyrut Performance sahnesi... 

    • HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000