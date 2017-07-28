Bu hafta ne yapsak? (29 Temmuz 2017)

Haftanın heyecanla beklenen diğer bir etkinliği de Monster Energy Presents: Rock Off 2017. Rock müzik dinleyicisini bir araya getirecek organizasyon 13.00 itibarıyla UNIQ Açıkhava Sahnesi’nde başlayacak. Festivalde bu sene Amon Amarth, Bloodbath, Napalm Death, Korpiklaani’nin yanı sıra yerli sahnenin başarılı isimleri Black Tooth, Sülfür Ensemble ve Milk Hunter.
Türkçe pop müziğin yıllara meydan okuyan ismi Nilüfer, 21.00’de Marina Arena sahnesinde bir konser verecek.
Yaşar, sevilen şarkılarıyla 22.00’de The Green Park Hotel Pendik Park’ta sahnede olacak.
Rubato konseri saat 22.30’dan sonra KadıköySahne’de.
Bora Öztoprak ve Emre Kınay ile Sezen Aksu Şarkıları etkinliğinin adresi 21.30 itibarıyla Beyrut Performance sahnesi...