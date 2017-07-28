Bu hafta ne yapsak? (30 Temmuz 2017)

Pentagram, ‘Akustik’ projesiyle 21.00’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde olacak.
Marina Arena sahnesinin 21.00’den sonraki konukları Şevval Sam ve Ferhat Göçer olacak.
ANKARA-Erdem Kınay ve Merve Özbey ile Happy Hour Yaz Partisi’nin adresi Winner İncek. Parti 16.00’da başlayacak.
MARMARİS-MFÖ, sevilen şarkılarıyla 21.00’den sonra Marmaris Amfi Tiyatro sahnesinde...
BOZCAADA-Bozcaada Caz Festivali kapsamında Elif Çağlar Quartet, Önder Focan & Şallıel Bros. ‘Funkbook’, MadenÖktemErsönmez, Sebastian Studnitzky ve Songs From A Breeze konserleri 17.30 itibarıyla Ayazma Manastırı’nda..