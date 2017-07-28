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KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (30 Temmuz 2017)

29 Temmuz 2017 Cumartesi, 01:45:34

  • 1 Bu hafta ne yapsak? (30 Temmuz 2017)
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    Pentagram, ‘Akustik’ projesiyle 21.00’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde olacak.

  • 2 Bu hafta ne yapsak? (30 Temmuz 2017)
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    Marina Arena sahnesinin 21.00’den sonraki konukları Şevval Sam ve Ferhat Göçer olacak. 

  • 3 Bu hafta ne yapsak? (30 Temmuz 2017)
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    ANKARA-Erdem Kınay ve Merve Özbey ile Happy Hour Yaz Partisi’nin adresi Winner İncek. Parti 16.00’da başlayacak. 

  • 4 Bu hafta ne yapsak? (30 Temmuz 2017)
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    MARMARİS-MFÖ, sevilen şarkılarıyla 21.00’den sonra Marmaris Amfi Tiyatro sahnesinde... 

    • HABERİN DEVAMI
  • 5 Bu hafta ne yapsak? (30 Temmuz 2017)
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    BOZCAADA-Bozcaada Caz Festivali kapsamında Elif Çağlar Quartet, Önder Focan & Şallıel Bros. ‘Funkbook’, MadenÖktemErsönmez, Sebastian Studnitzky ve Songs From A Breeze konserleri 17.30 itibarıyla Ayazma Manastırı’nda..

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