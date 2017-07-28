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KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (2 Ağustos 2017)

29 Temmuz 2017 Cumartesi, 01:50:30

  • 1 Bu hafta ne yapsak? (2 Ağustos 2017)
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    Müzik Boğaz’dan Gelir Teknesi’nin konuğu sevilen şarkılarıyla Göksel... Konser 21.30’da. 

  • 2 Bu hafta ne yapsak? (2 Ağustos 2017)
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    Moğollar konseri 21.00’de Sanat Performance Açıkhava Sahnesi’nde. 

  • 3 Bu hafta ne yapsak? (2 Ağustos 2017)
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    Bülent Ortaçgil, 22.00 itibarıyla IF Performance Hall Ataşehir sahnesinde bir konser verecek. 

  • 4 Bu hafta ne yapsak? (2 Ağustos 2017)
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    18. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Mor ve Ötesi, Kültürpark Kemal Sunal Amfi Tiyatro’da bir konser verecek. Festival kapsamında 3 Ağustos’ta da Kayahan Şarkıları ile İpek Açar, Suat Suna ve İskendar Paydaş sahnede olacak

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  • 5 Bu hafta ne yapsak? (2 Ağustos 2017)
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    İZMİR-Ceylan Ertem son albümü ‘Yine de Amin’den şarkılarla 21.00’de Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu sahnesinde olacak. 

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