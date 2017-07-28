Bu hafta ne yapsak? (2 Ağustos 2017)

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18. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Mor ve Ötesi, Kültürpark Kemal Sunal Amfi Tiyatro’da bir konser verecek. Festival kapsamında 3 Ağustos’ta da Kayahan Şarkıları ile İpek Açar, Suat Suna ve İskendar Paydaş sahnede olacak