Bu hafta ne yapsak? (2 Ağustos 2017)

Müzik Boğaz’dan Gelir Teknesi’nin konuğu sevilen şarkılarıyla Göksel... Konser 21.30’da.
Moğollar konseri 21.00’de Sanat Performance Açıkhava Sahnesi’nde.
Bülent Ortaçgil, 22.00 itibarıyla IF Performance Hall Ataşehir sahnesinde bir konser verecek.
18. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Mor ve Ötesi, Kültürpark Kemal Sunal Amfi Tiyatro’da bir konser verecek. Festival kapsamında 3 Ağustos’ta da Kayahan Şarkıları ile İpek Açar, Suat Suna ve İskendar Paydaş sahnede olacak
İZMİR-Ceylan Ertem son albümü ‘Yine de Amin’den şarkılarla 21.00’de Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu sahnesinde olacak.