KÜLTÜR-SANAT
Bu hafta ne yapsak? (4 Ağustos 2017)
29 Temmuz 2017 Cumartesi, 01:52:22 | Güncelleme: 02:46:34
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Mabel Matiz konseri 22.00’de IF Performance Hall Ataşehir’de.
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Her cuma 20.30’da bomontiada’da düzenlenen ücretsiz Avluda Caz konserlerinde akşamın konuğu Brassolist
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Birsen Tezer, Müzik Boğaz’dan Gelir Teknesi’nde sahnede olacak.
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18. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Koray Avcı, Kültürpark Kemal Sunal Amfi Tiyatro’da bir konser verecek.
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İZMİR-Iyeoka, güçlü sesi ve performansıyla 22.00’de Marina Yat Club Çeşme’de sahne alacak.
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Şebnem Ferah konseri 23.00 itibarıyla Jolly Joker Alaçatı’da olacak.
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Sıla, ‘Heybeden Şarkılar’la 21.00’den sonra Çeşme Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde olacak
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BODRUM-Begoa Ensemble, 14. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali kapsamında 21.00’de Antik Taş Ocağı’nda sahnede olacak.
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EDİRNE-Bu yıl ilk kez düzenlenecek Trakya Fest başlıyor. Erikli Plajı’nda gerçekleşecek festivalin ilk gününde Manga, Bülent Ortaçgil, Zakkum, Niyazi Koyuncu ve Deniz Tekin sahnede olacak.