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KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (4 Ağustos 2017)

29 Temmuz 2017 Cumartesi, 01:52:22

  • 1 Bu hafta ne yapsak? (4 Ağustos 2017)
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    Mabel Matiz konseri 22.00’de IF Performance Hall Ataşehir’de. 

  • 2 Bu hafta ne yapsak? (4 Ağustos 2017)
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    Her cuma 20.30’da bomontiada’da düzenlenen ücretsiz Avluda Caz konserlerinde akşamın konuğu Brassolist

  • 3 Bu hafta ne yapsak? (4 Ağustos 2017)
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    Birsen Tezer, Müzik Boğaz’dan Gelir Teknesi’nde sahnede olacak. 

  • 4 Bu hafta ne yapsak? (4 Ağustos 2017)
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    18. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Koray Avcı, Kültürpark Kemal Sunal Amfi Tiyatro’da bir konser verecek. 

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  • 5 Bu hafta ne yapsak? (4 Ağustos 2017)
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    İZMİR-Iyeoka, güçlü sesi ve performansıyla 22.00’de Marina Yat Club Çeşme’de sahne alacak. 

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