Justin Trudeau'nun müzik listesi

HT Cumartesi'de Mete Aker imzalı haber, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun müzik listesini ele aldı. Dünyanın önemli devlet adamlarından biri, özel uçağında bir devlet büyüğüyle görüşmeye gidiyor. O kişi Kanada Başbakanı Justin Trudeau, görüştüğü kişi de Fransa Cumhurbaşkanı Macron. Trudeau bu önemli görüşmeye özel başbakanlık uçağıyla giderken kulağında son model kulaklık, play tuşuna basıyor; salına salına müzik dinliyor. Dinlediği müzikler bir sır değil. Herkes ne dinlediğinin farkında. Peki bu nasıl oldu? Yolculuk sonrası bir gün başbakandan bir tweet geldi. Bu tweet Kanada’nın ne içişleriyle ne de dışişleriyle ilgiliydi; “PM Mix” adlı 39 parçalık bir liste yayınladı Trudeau. “Bu yaz ne dinliyorum? Ne dinlemeliyim? Spotify’daki PM Mix listemi kontrol edin” yazıp linki paylaştı. Epey ilgi de gördü. Kimbilir, belki bu konuda başbakana özel talepler olacak ve listelerini yayınlamaya devam edecek. Sonbahar listesi beklenecek...

Trudeau’nun onaylı hesabının birçok sahte listesi ortaya çıktı bile. Sahteleri bir kenara koyacak olursak orijinal liste, liderin sevenleri ve onu takip etmek isteyenler için büyük şans. Bu şansa Ronald Reagan’ın başkanlığı döneminde yaşayanlar sahip değildi! Reagan benzer bir durumu yapmak isteseydi yapabileceği tek şey gazetecilere odasındaki plakları tek tek göstermek olurdu.

BAŞBAKANDAN ÇOK KÜLTÜRLÜ SEÇKİ

Günümüz liderleri sadece yapmaları gereken değil, kendi hayatlarıyla ilgili de paylaşımlara önem veriyor. Müzik listesi paylaşma imkânı bulunca da kullanıyorlar tabii... Eee ne demişler “Müzik birleştirir!” Büyük bir ülke başbakanının müzik zevkini hatta bire bir neler dinlediğini öğrenmek fena bir fikir değil. Az çok kişiliğini de yansıtır. Listeye gelecek olursak; Drake’den Dire Straits’e, Gladyatör’ün film müziğinden rapçi k.d. lang’e kadar var. Kanadalı sanatçılara da oldukça fazla yer veriyor Trudeau. Müzik listesi paylaşımı yapan ilk lider Trudeau değil. Obama, 2012’de Spotify’da bir müzik listesi yayınladı ve sonraki yıllarda da yayınlamaya devam etti. Hatta eşinin fitness müzikleri listesi bile var. Trudeau bu konuda yeni olduğu için henüz Obama kadar popüler değil. Yani takipçi sayısı epey az. Ancak yeni başladığı göz önüne alınırsa, listesini de beğendirirse takipçileri her an artabilir.

Obama’nın başlattığı akım, Kanada Başbakanı’yla devam ediyor. Liste örneklerini çoğaltmak mümkün. Hatta, House of Cards dizisinin ABD Başkanı karakteri Frank Underwood’un 10 bin takipçisi var. Bu akıma başka önemli insanlar da katılabilir. Belki de son dönemde selfie çekilen ve çok konuşulan Papa günün birinde Spotify listesi oluşturur. İnsanların ciddi olarak bu listeleri takip etme potansiyelleri var. Dünyada pek çok alanda yarışan liderler günün birinde kendi müzik listeleriyle gizli bir yarışın içinde bulunabilirler. Trudeau’nun listesi de çeşitlilik bakımından hiç fena gözükmüyor.

Justin Trudeau’nun listesinden

- Robert Plant - 29 Palms

- R.E.M. - Everybody Hurts

- P!nk, Nate Ruess - Just Give Me a Reason

- Speech, Neneh Cherry - Braided Hair

- Of Monsters and Men - Dirty Paws

Obama’nın listesinden

- Manu Chao - Me Gustas Tu

- Prince - U Got the Look

- Wale - LoveHate Thing

- Leon Bridges - Smooth Sailin’

- Jidenna - Classic Man