1- Festivalin ismi epey ilginç. Niçin bu ismi koyma kararı aldınız?

Sosyal medyanın bu kadar etkili olduğu, duyguların başına bile hashtag eklediğimiz günlerde bunu festivale dönüştürelim istedik. #Hashtag bir nevi ortam, bir iletişim dili.

2- “Sosyal medya festivali” diyorsunuz. Bu tam olarak neye karşılık geliyor?

Sanal arkadaşlıklar ediniyoruz ama gerçek hayatta iletişim kurmuyoruz. Dijitalin giderek baskınlaştığı günümüzde birçok hobi ve yaşam şeklini de dijital dünyaya kurban veriyoruz. Biz, sosyal medyada sanal ortamı gerçek hayata taşıyalım, eğlenelim, öğrenelim istedik. Müzik kısmında MFÖ, Adamlar, Zımba, Doğukan Manço, Can Bonomo ve Gaye Su Akyol var. Bunun yanı sıra Doğan Duru ile akustik söyleşiler ki konukları Pamela, Mehmet Turgut, Fatma Turgut , Ferman Akgül olacak. Avatar Atakan’la spor söyleşi, Ali Ece & Irmak Kazuk’la futbolbasketbol challenge, İbrahim Selim’le oyunculuk atölyesi, Youtuber Berkcan Güven’le alanda interaktif bilgi yarışması, yazarlarla söyleşiler, çikolata ve makyaj workshop’ları, karikatür etkinlikleri, VR sanal dünya deneyimleri gibi daha birçok içerik var.

3- Festivalin devamlılığı için ne gibi çalışmalar yapılacak?

#HashtagFestivali’nin içeriğini de her sene geliştirerek hayata geçirmek ve katılanlara tadı damaklarında kalacak, unutulmaz 2 gün yaşatmak için çalışıyoruz.

4- Etkinlik alanı şehir merkezinden biraz uzak. Bu mesafe işine bir çözüm ürettiniz mi?

Doğru bir ulaşım ağı ve ring sistemiyle bu durum kolaylıkla çözülebiliyor. İstanbul’un yanı sıra Kocaeli ve ilçeleri, Bursa, Yalova, Sakarya gibi illerden de katılımın yüksek olduğu bir mekân Marina Arena.

5- Bundan sonrasındaki planlarınızdan söz eder misiniz...

Önceliğimiz festivali gelenekselleşmiş ve dünya çapında bilinen, takip edilen bir markaya dönüştürmek. O kadar çok festival adı altında iş var ki önyargıyla yaklaşanlara hak vermeli. Önümüzdeki yıllarda yurtdışından takip edilen isimleri de dahil edip devam edeceğiz.