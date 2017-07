Dünyaya hükmetmeye çalışan yedi krallık, güç, hırs ve intikam ekseninde dönen kanlı taht savaşlarını anlatan fenomen dizi Game of Thrones'un 7. sezon 3. bölümü heyecanla bekleniyor. Game of Thrones'un haytanları 3. bölümün ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, Game of Thrones 7. sezon 3. bölüm ne zaman yayınlanacak?

GAME OF THRONES 7. SEZON 3. BÖLÜM NE ZAMAN?

2011 yılından beri milyonlarca kişiyi ekrana bağlayan Game of Thrones'un 31 Temmuz'da seyircisiyle buluşacak. Gamef of Thrones'un yeni bölüm fragmanında verilen "Yedi Krallık'ı yönetmek için doğdum" mesajı izleyicide büyük bir merak uyandırdı.

İşte Game of Thrones'un 7. sezon 3. bölüm fragmanı;

GAME OF THRONES 7. SEZON 2. BÖLÜMDE ARYA STARK, ABİSİNİN YAŞADIĞINI ÖĞRENİYOR



Daenerys Targeryan'la iş birliği yapan Yara Greyjoy'un donanması, Cercei Lannister'a evlenme teklifi eden ve yeğeninin donanmasını yok etme sözü veren Euron Greyjoy tarafından yok edildi.

Daenerys Targeryen, Jon Snow'u dirilten Melisandre'nin önerisi sonrasında Snow'u iş birliği yapmak üzere davet etti.

Taşlaşan Jorah Mormont, iyileşmek için Samwell Tarly'nin de içlerinde bulunduğu üstatlardan yardım istedi. Hastalığının ilerlemesi ve kurtuluşunun olmadığını düşünen başüstat ona intihar etmesi için bir gün verdi. Jorah'ın babasını tanıyan Samwell saygısından dolayı yasak olarak Jorah'ı tedavi etmeye karar verdi.

Kraliçeyi öldürmek için başkente gitmekte olan Arya Stark, abisinin yaşadığını öğrendi ve fikrini değiştirdi.

