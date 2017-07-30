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KÜLTÜR-SANAT

En iyi 10 savaş filmi

30 Temmuz 2017 Pazar, 15:16:32

“Dunkirk”ün gösterimde olduğu şu günlerde sinema tarihinin en iyi savaş filmlerini hatırladık. Esir kampı filmlerini ya da savaş sırasında geçen dramları dahil etmediğimiz seçkide II. Dünya Savaşı’ndan 4, I. Dünya Savaşı’ndan 3, Vietnam Savaşı’ndan ise 2 film yer alıyor. HT PAZAR/Mehmet AÇAR

  • 1 En iyi 10 savaş filmi
    1 | 20

    1 Gel ve Gör 1985 (Idi i smotri)

    Yönetmen: Elem Klimov

  • 2 En iyi 10 savaş filmi
    2 | 20

    1943 yılında Rusya’yı işgal etmek isteyen Almanlar Belarus’a kadar gelirler. Yurdunu savunmak isteyen 14 yaşında bir erkek çocuğu gönüllü olarak savaşa katılır. Gelmiş geçmiş en sert ve çarpıcı savaş filmlerinden biri... Belarus’ta yaşananları gerçek tanıklıklar üzerinden yeniden canlandıran Klimov, kahramanlık ve direnişi yücelten Sovyet savaş filmleri geleneğini bir yana bırakıp savaşın masumiyeti yok eden dehşetine odaklanıyor.

  • 3 En iyi 10 savaş filmi
    3 | 20

    2 Kıyamet 1979 (Apocalypse Now)

    Yönetmen: Francis Ford Coppola

  • 4 En iyi 10 savaş filmi
    4 | 20

    Yüzbaşı Willard’ın görevi, Vietnam savaşı sırasında emir komuta zincirinden koparak Kamboçya’nın derinliklerinde tarikat kurmuş çılgın Albay Kurtz’u bulmaktır. Yolculuğu sırasında savaşın akıldışılığına ve vahşetine tanık olur. İnsanlığın bittiği, şiddetin hükmettiği bir dünyada Kurtz, çılgınlığın son noktasıdır... Conrad’ın “Karanlığın Yüreği” adlı romanından yapılan bu serbest uyarlama, sadece Vietnam Savaşı’nın değil, ABD militarizminin çıkmazını en iyi anlatan filmlerden biri.

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  • 5 En iyi 10 savaş filmi
    5 | 20

    3 Gelibolu 1981 (Gallipoli)

    Yönetmen: Peter Weir

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