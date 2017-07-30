Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan Antandors Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında 2 bin 500 yıllık olduğu tahmin edilen lahit açıldı.

Kazı Başkanı Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürcan Polat ve ekibi tarafından açılan lahitte bir kadın ve bir erkeğe ait kemikler ile çeşitli eşyalar bulundu.

Prof. Dr. Polat, yaptığı açıklamada, 10 Temmuz'da başlayan kazı çalışmalarında MÖ 5'inci yüzyıla ait bir lahit mezarın gün ışığına çıkarıldığını söyledi.

Lahitteki kemiklerin aynı aile mensuplarına ait olabileceğini değerlendiren Polat, "Olasılıkla aynı aileye mensup birisi yetişkin kadın, diğeri yetişkin erkek olmak üzere iki kişinin gömüldüğü mezara birisi Yunanistan'ın Atina kentinden antik dönemde ithal edilmiş kase ile iki pişmiş toprak masa amphorası, birisi bronz, diğeri demir iki strigilis (temizlik için kullanılan ucu kıvrık metal çubuk) hediye olarak bırakılmıştır." ifadelerini kullandı.