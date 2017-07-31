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Kültür-Sanat

Antalya Film Festivali'nin Jüri Başkanı Elia Suleiman

54. Uluslararası Antalya Film Festivali'nin Jüri Başkanı, Filistinli yönetmen Elia Suleiman oldu

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 14:07:45

Bu yıl 21-27 Ekim arasında 54’üncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Antalya Film Festivali’nin jüri başkanı belli oldu.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, artistik direktörlüğünü Mike Downey’nin üstlendiği festivale dünya sinemasının tanınmış yönetmenlerinden olan ve Avrupa’nın birçok önemli festivalinde ödüle layık görülen Filistinli Elia Suleiman başkanlık edecek.

Elia Suleiman, 2006’da jüri üyesi olduğu Cannes Film Festivali’nin yanı sıra pek çok festivalin jürisinde de yer aldı. Ünlü yönetmen, New Horizons, Abu Dabi (2010), Deauville Asya Filmleri (2012), Rotterdam (2014) gibi festivallerde de jüri başkanlığı görevini üstlendi.

ANTALYA FİLM FESTİVALİ JÜRİ BAŞKANI ELİA SULEİMAN OLDU
Filistinli yönetmen Elia Suleiman, 54'üncü Uluslararası Antalya Film Festivali'nin bu yılki jüri başkanı oldu.

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