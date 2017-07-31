Antalya Film Festivali'nin Jüri Başkanı Elia Suleiman

Bu yıl 21-27 Ekim arasında 54’üncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Antalya Film Festivali’nin jüri başkanı belli oldu.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, artistik direktörlüğünü Mike Downey’nin üstlendiği festivale dünya sinemasının tanınmış yönetmenlerinden olan ve Avrupa’nın birçok önemli festivalinde ödüle layık görülen Filistinli Elia Suleiman başkanlık edecek.

Elia Suleiman, 2006’da jüri üyesi olduğu Cannes Film Festivali’nin yanı sıra pek çok festivalin jürisinde de yer aldı. Ünlü yönetmen, New Horizons, Abu Dabi (2010), Deauville Asya Filmleri (2012), Rotterdam (2014) gibi festivallerde de jüri başkanlığı görevini üstlendi.