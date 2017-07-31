Fransız oyuncu Jeanne Moreau hayatını kaybetti

Fransız aktis Jeanne Moreau, 89 yaşında yaşama veda etti.

Yeni Dalga akımıyla Fransız sinemasının en tanınan yıldızlarından biri olan Jeanne Moreau, puslu ses tonuyla tanınıyordu.

Michalangelo Antonioni, Jean-Luc Godard, Orson Welles, Elia Kazan gibi Yeni Dalga akımının en önde gelen yönetmenleriyle çalışmıştı Jeanne Moreau.

Jeanne Moreau, sinema dışında ayrıca müzikte de aktifti. 1928 doğumlu Jeanne Moreau, 89 yıllık yaşamına Cannes, BAFTA, Cesar Ödüllerini sığdırdı.