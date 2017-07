Game of Thrones 7. sezon 4. bölüm fragmanı yayınlandı

13 aylık bir aranın ardından 7. sezonuyla geri dönen popüler dizi Game of Throne'un 3. bölümü seyirciyi ekran başına kilitledi. Dün yayınlanan 3'üncü bölümün ardından yeni bölüm fragmanı izleyicide merak uyandırdı. Peki Game of Thrones 7. sezon 4. bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte Game of Thrones 7. sezon 4. bölüm fragmanı...

GAME OF THRONES 7. SEZON 4. BÖLÜM FRAGMANI - YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?



Geçtiğimiz günlerde 7'nci sezona başlayan Game of Thrones'un 7. sezon 4. bölümü Pazartesi günü TSİ 03.00'de yayımlanacak. Game of Thrones 7. sezon 4. bölüm fragmanında; Jon Snow - Daenerys Targaryen karşılaşması damga vuruyor. Dragonstone'da Snow'u karşılayan Daenerys'in tutum ve davranışları merak uyandırıyor Winterfell'in yönetimine geçen Sansa'nın akıbeti heyecanlandırırken, yeğenlerini savaşta bozguna uğratan Euron Greyjoy'un bir sonraki hamlesi ortaya çıkıyor.