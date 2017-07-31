Hande Ertekin'in yeni romanı "Konu Aşksa" çıktı

Hande Ertekin’in yeni romanı Konu Aşksa, İnkilap yayınları Sayfa6’dan çıktı. Edebiyat dünyasına ilk kitabında tarihi bir aşk romanıyla giriş yapan Hande Ertekin, bu defa günümüzde yaşanmış bir aşk hikayesiyle okurun karşısına çıkıyor. Aşkı, aşkın sınırlarını, modern zamanda ilişki dinamiklerini akıcı bir romanla tartışıyor.

"Konu Aşksa", herkesin kendinden bir şey bulacağı, "Ben olsam bunu yapar mıydım?" dedirtecek olayları konu alan, sürükleyici bir aşk yolculuğunun hikayesi.

Güzelliğinin zekasının önüne geçmesine asla izin vermemiş bir kadın, bilmediği bir şehirde tanımadığı bir adamla geçirdiği üç günün ardından kendini duygularla mantığın savaşında bulacak. Yapacağı tercih, vereceği karar, seçeceği yol tüm hayatını değiştirecek.

Keyifli bir yaz okuması arayışındaki okurlar için "Konu Aşksa", taze ve keyifli bir okuma deneyimi müjdeliyor.

"Aşk, uçurumun kenarında yürümektir bazen...

Bazen de dipsiz bir kuyuya düşmektir...

Kör eder, sağırlaştırır.

Çoğu zamansa büyülü bir masal dünyasının kapılarını aralamaktır aşk.

Yüreğinde bir yerlerde bir ağacın büyütülmesidir.

Aşk, ruhun sevincidir.

Konu aşk olunca ya Araf'ta kalırsınız ya da gökyüzünde yıldızlarla birlikte yaşadığınızı sanırsınız…"

Hande Ertekin Kimdir?

1980 yılında İstanbul’da doğdu. Trakya Üniversitesi Radyo Televizyon bölümünü bitiren Hande Ertekin, televizyon dünyasının yakından tanıdığı bir isim. Küçük yaştan itibaren renkli camın arkasında, kanalların lokomotif işlerinin başında oldu. Bir Yudum İnsan ile başladığı televizyonculuk kariyerinde 20 yılı geride bıraktı. Duayen televizyon habercilerinin yayınlarını yönetti. Televizyonda üst düzey yöneticilik ve genel yayın yönetmenliği yapan Hande Ertekin, hazırladığı programlar ve yayın içerikleriyle, yönettiği kanallara ivme kazandırdı.