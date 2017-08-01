Sinema birliklerinden Altın Portakal uyarısı

Antalya Film Festivali’nin ulusal yarışmayı programdan çıkarmasına tepkiler giderek büyüyor. Sinema meslek birlikleri yaptıkları ortak açıklamada, festivalin bu tarihi hatadan ivedi olarak dönmesi gerektiğini belirttiler

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in, 53 yıldır yapılan ulusal yarışma bölümünün Uluslararası Antalya Film Festivali programından çıkarıldığını açıklamasının ardından başlayan tepkiler dinmiyor. Sinema meslek birlikleri dün yaptıkları ortak açıklamada festival yönetimine bu karardan hemen dönülmesi çağrısında bulundular. 17 meslek birliğinin imzasıyla yapılan açıklamada sinema sektörünün kararı “ne yazık ki basından öğrendiği” vurgulandı ve festivalin “ulusal sinemamızın 53 yıllık geleneği, ocağı ve hafızası” olduğu belirtildi. Uluslararası bölümün büyütülmesine kimsenin itirazı olmayacağı ifade edilen açıklamada “Festival ulusal sinemamıza daha çok katkı sağlayacak bir düzeye gelmişken böylesi ters bir karar sinema sektörünü hem şaşırtmış hem de rencide etmiştir” denildi.

‘ULUSAL SİNEMAMIZIN 53 YILLIK BELLEĞİ’

Meslek birlikleri, açıklamalarını şöyle bitirdiler: “İlki 1964’te yapılan Antalya Altın Portakal Film Festivali, ulusal sinemamızın 53 yıllık belleğidir. Siyaset üstü bir anlayışla her renkten bütün sinemacılarımız Antalya Film Festivali ulusal yarışmasının kaldırılmasının yanlış bir karar olduğu konusunda ortak bir tavır ve tutumdadır. Binlerce üyesiyle, tüm sinema meslek örgütleri, en köklü ulusal yarışmamız olan ve tarihinde göz aydınlığı olan nice önemli sinemacının keşfedilmesine imkân sunan Altın Portakal ulusal film yarışmasının yok edilmesi kararına karşıdır. Bu tarihi hatadan ivedi olarak dönülmesi için gerekli adımların atılmasını talep etmekteyiz. Gerekli adımlar atılmadığı takdirde bu konudaki ortak sesimizi koruyarak ve yükselterek devam ettireceğimizin bilinmesini isteriz.”

‘3. MİLLİ KÜLTÜR ŞÛRASI’NA AYKIRI BİR KARAR’

Ulusal yarışmanın kaldırılmasıyla sinema endüstrimiz için önemli bir mecranın ortadan kalkacağını belirten meslek birlikleri “İki yarışma birleştirilmiştir” ifadesinin doğru olmadığını, asıl amacın “ulusal yarışmayı kaldırmak” olduğunu vurgulayarak şöyle dediler: “Alınan bu karar, Mart 2017’de gerçekleştirilen 3. Milli Kültür Şûrası sonuç bildirgesinde yer alan ‘milli ve yerli kültür ürünlerimizin üretilmesini, sergilenmesini ve yaygınlaştırılmasını teşvik etme’ yolunda alınan karara da zıt bir tutumdur.”

AÇIKLAMADA İMZASI OLAN MESLEK BİRLİKLERİ

ÇASOD, FİLM-SAN, FİYAB, FİLMYÖN, SENDER, SENARİSTBİR, SİNEBİR, SE-YAP, BİROY, SETEM, TESİYAP, TÜRSAV, SESAM, TÜRSAK, BSB’nin yanı sıra Sanat Yönetmenleri Derneği ve Sinema Reklam Dizi ve TV Programı Çalışanları Sendikası.

ANTALYA FİLM FESTİVALİ'NİN JÜRİ BAŞKANI ELİA SULEİMAN

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