12 yaşındaki Nehir dünya ikincisi oldu

Müziğe olan büyük yeteneği 4.5 yaşında keşfedilen 12 yaşındaki Nehir Özzengin, her yıl ulusal ve uluslararası başarılarına bir yenisini ekliyor. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) Müzik Akademisi’nde piyano bölümü öğrencisi olarak çalışmalarını sürdüren Nehir son olarak İtalya’nın Napoli şehrinde düzenlenen Uluslararası Ischia Piyano Yarışması’nda 2’nci oldu.

5 YILDA 4 ULUSLARARASI ÖDÜL

TAKEV İlköğretim Okulları 7’nci sınıf öğrencisi Nehir Özzengin, 5 yıl önce burslu olarak kazandığı Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müzik Akademisi’nde klasik piyano eğitimi almaya başladı.

5 yıla 4 uluslararası ödül sığdıran Nehir, Uluslararası Mozart Academy Piyano Yarışması’nda 2’ncilik ve 3’üncülük, Belçika’da düzenlenen Uluslararası Cesar Frank Piyano Yarışması’nda 2’ncilik ve son olarak 26 ülkeden 80 yarışmacının katıldığı Uluslararası Ischia Piyano Yarışması’nda 2’ncilik ödüllerinin sahibi oldu.

Her gün en az 2 saat piyanoyla antrenman yaptığını anlatan genç yetenek, bu nedenle tatil için gittiği yerlerde bile piyano olması şartı aradığını söyledi. Piyanonun yanı sıra gitar ve bateri gibi farklı enstrümanları da iyi düzeyde çalabilen, aynı zamanda lisanslı olarak basketbol ve tenis sporlarını yapan Nehir Özzengin, sosyal sorumluluk projelerinde de aktif olarak yer almaya çalıştığını ifade etti.

Henüz akustik bir piyanoya sahip olamadığını da belirten Nehir, “İleride tüm dünyayı dolaşarak konserler vererek müziğimi ve ülkemi herkese tanıtmayı hayal ediyorum. Ayrıca çalışmalarımı evde de rahatça sürdürebilmek için iyi bir akustik piyanoya sahip olmayı çok istiyorum” dedi.