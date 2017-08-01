İşçiler Aranıyor filminin afişi İran'ı karıştırdı

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, İran’ın kuzeybatısında yer alan Zencan kentindeki sinemaya asılan bir film afişi, yanlış anlaşılmalara neden oldu.

Fars Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, kentteki tek sinema salonu olan Sinema Bahman, “İşçiler Aranıyor” isimli filmin gösterimi için salonun girişine filmin posterini astı. İran toplumundaki sınıfsal bölünmeleri başkent Tahran’a seyahat eden 3 kişinin gözünde anlatan filmin afişini iş ilanı zanneden birçok kişi, sinemaya gelerek çalışmak istediklerini söyledi.

İranlı muhafazakâr sosyal medya kullanıcıları, olay üzerinden reformcu Ruhani hükümetine alaycı eleştiriler yönelterek işsizlik oranlarını eleştirdi.

İşsizlikle mücadele eden İran’da, işsizlik oranı yüzde 12.6 olarak biliniyor ve yaklaşık 3.3 milyon kişinin işsiz olduğu tahmin ediliyor.