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KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (3 Ağustos 2017)

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 10:18:21

  • 1 Bu hafta ne yapsak? (3 Ağustos 2017)
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    Victor Hugo'nun ölümsüz eseri Notre Dame - Quasimodo Musical, Aydınlılarla buluşuyor. Müzikal, 3 Ağustos 21.00'de, Kuşadası'nda temsil edilecek.

  • 2 Bu hafta ne yapsak? (3 Ağustos 2017)
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    Frida'nın hayatı ve eserleri hakkında bilgi edinip, portresini tuval üzerine uygulayacağınız bir workshop. 3 Ağustos'ta İzmir Artim Projects'te.

  • 3 Bu hafta ne yapsak? (3 Ağustos 2017)
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    Heykeltıraşların yönlendirmeleri ile  keyifli bir kil seansı yaşamaya ne dersiniz? Sanat konuşup, penguen heykelleri yapmak isteyenler 3 Ağustos'ta Masterpiece Ankara'da buluşuyor.

  • 4 Bu hafta ne yapsak? (3 Ağustos 2017)
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    Yeliz Rüzgar ile İkigai'ni etkinliği, yaşam amacını keşfetmek isteyenleri İstanbul Joint Idea'ya bekliyor.

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