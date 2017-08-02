Bu hafta ne yapsak? (3 Ağustos 2017)

Victor Hugo'nun ölümsüz eseri Notre Dame - Quasimodo Musical, Aydınlılarla buluşuyor. Müzikal, 3 Ağustos 21.00'de, Kuşadası'nda temsil edilecek.
Frida'nın hayatı ve eserleri hakkında bilgi edinip, portresini tuval üzerine uygulayacağınız bir workshop. 3 Ağustos'ta İzmir Artim Projects'te.
Heykeltıraşların yönlendirmeleri ile keyifli bir kil seansı yaşamaya ne dersiniz? Sanat konuşup, penguen heykelleri yapmak isteyenler 3 Ağustos'ta Masterpiece Ankara'da buluşuyor.
Yeliz Rüzgar ile İkigai'ni etkinliği, yaşam amacını keşfetmek isteyenleri İstanbul Joint Idea'ya bekliyor.