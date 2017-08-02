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Kültür-Sanat

Amigos: Meksika Hazinesi

Meksika sizi maceraya çağırıyor! Amigos: Meksika Hazinesi 11 Ağustos'ta sinemalarda!

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 10:54:12

A.Çağatay Özkan’ın yazıp yönettiği AMIGOS Meksika Hazinesi’nde, Meksika’daki bir hazinenin peşine düşen dört kafadarın hikayesi anlatılıyor.

Kaptan Cevdet'in başında olduğu AMIGOS, günlük hayatlarını boş işlerle geçiren ve zaman zaman bölgenin Mafya babası Hamza'nın verdiği işlerle uğraşan dört tembel kafadardan oluşan bir çetedir.

Kaptan, tesadüfen öğrendiği Meksika hazinesinin peşine düşer. Ama hazinenin peşinde başkaları da vardır ve bir anda kendilerini Zigsonya köyünden Meksika'ya uzanacak bir maceranın içinde bulurlar.

Başlıca rollerinde Nami Esatgil, Hamit Demir, Kağan Öztop gibi başarılı Tiyatro ve Sinema oyuncularının yer aldığı AMİGOS filminde, diğer rollerde ise Aykut Altın, Suat İnal, Kadir Gültekin ve Duygu Sökmen gibi oyuncular yer alıyorlar.

Filmin yönetmen koltuğunda A.Çağatay Özkan yer alırken, Görüntü yönetmenliğini ise Armağan Gündüz üstlenmiş durumda.

Amigos: Meksika Hazinesi" filmi 11 Ağustos 2017 tarihinde Türk izleyicilerinin beğenisine sunulacak.

AMİGOS MEKSİKA HAZİNESİ - FRAGMAN
Kaptan Cevdet'in başında olduğu Amigos, boş işler yaparak günlerini geçiren ve bölgenin Mafya babası Hamza'nın verdiği işleri yapan, tembel adamlardan kurulu dört kafadardır. Cevdet, tesadüfen öğrendiği Meksika hazinesinin peşine düşer. Ama hazinenin peşinde başkaları da vardır ve bir anda kendilerini Zigsonya köyünden Meksika'ya uzanacak bir maceranın içinde bulurlar.

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