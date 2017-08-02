"Feng Shui" yaşam standartlarınızı yükseltecek

Zeynep Akçay, kadim Çin yaşam ilimi Feng Shui’yi güncel uygulamalarıyla yazdı. Uzun yıllardır Feng Shui eğitimleri veren Zeynep Akçay, Türkiye yaşam standartları ve alışkanlıklarını da göz önüne alarak hazırladığı “Feng Shui” adlı kitabında, akılcı değişikliklerle hayatı kolaylaştırmanın ve güzelleştirmenin yollarını örneklerle anlatıyor. Aksilikler yakanızı bırakmıyorsa, iş yaşamınızda başarısızlık söz konusuysa, gündeminizde sürekli sağlık sorunları ve ilişkinizde problemler varsa; Zeynep Akçay’ın deyimiyle “hasta” bir mekânda yaşıyorsunuz demektir! Bu sorunlu alanların, bazen ilaveler yapılarak düzenlenmesi, bazen de derin bir temizliğe girişerek düzeltilmesiyle, yaşamınızda “şansla dans etmeye” yeniden başlayacaksınız.

İYİ BİR KARİYER İÇİN İPUÇLARI

Masayı ofiste sırtı sağlam bir duvara yaslayabilecek bir şekilde konumlandırmak destek enerjisini artırır. Eğer pencere ve kapıya sırtı dönerek konumlama yapılırsa güç kaybı, ihanet, başarısızlık kaçınılmaz olur.

Eğer kapıya sırtınızı dönük konumlanmışsanız, yani güç noktasını kaçırmışsanız maaş artırımlarını, terfi almayı, yaptığınız işlerin takdir görmesini unutun.

Masanın ebatları da yaptığınız işle ve statü ile uyumlu olmalıdır. Masanızın tam karşısındaki duvar boş olmamalıdır. Çıplak bir duvara bakmak, zihninizi sürekli para sıkıntısı ve yetersizlikle meşgul eder.

Bir ofiste kapıya yakın oturan bir yönetici çalışanlar üzerinde otorite kuramaz, gerekli saygıyı göremez. Böyle bir konumda yöneticiden geride oturan, sekreter daha fazla söz sahibi olabilir.

Ofis dağınık olmamalı, masada kağıt ve dosya yığınları bulundurulmamalıdır. Ofisi kişisel elemente ve yapılan işe dekore etmek büyük şans getirir.

Ofislerin şekil olarak kare veya diktörtgen olması büyük avantaj sağlar. Aksi takdirde eksik, bozuk şekilli ofisler, tedavi edilmezse büyük sorunlara neden olur. Örneğin üçgen şekilli bir ofiste çalışanlar sürekli öfkeli veya huzursuz olurlar. Veya L şekilli bir ofiste çalışanlar sürekli sağlık sorunları yaşayacaklarından verimlilikleri azalır.

Muhasebe veya para yönetimiyle ilgili bir departmanda çalışıyorsanız masanızı güneydoğuya, yönetici konumundaysanız masanızı kuzeybatıya, yaptığınız projenin takdir görmesini istiyorsanız masanızı güney pusuya yönüne yerleştirebilirsiniz.

Kırık, bozuk, hiç kullanılmayan eşyalar negatif enerjiye, tıkanıklığa sebep olur. Bunlardan kurtulun.

SEKTÖRE GÖRE OFİS RENGİ

Ateş elementi tarafından yönetilen meslek grupları enerji ve finans yeşilin her tonunu, mor, kırmızı, turuncu, altın renkleri ve parlak sarı kullanmalıdır.

Toprak elementine ait meslekler, finans şirketleri ve döviz büroları turuncu, kırmızı, mor, krem, tüm toprak tonları ve kum rengini harmanlayarak kullanabilirler.

Metal elementine ait sektörlerden olan otomotiv sanayi ve mühendislik şirketleri beyaz, grinin her tonunu, toprak renkleriyle kombine etmeleri halinde mükemmel şansa sahip olurlar.