Ünlü şarkıcı Luis Fonsi'nin 10 Ocak 2017 tarihinde YouTube'da yayımladığı Despacito adlı şarkısı 2 milyar 952 milyon 477 bin 841 görüntüleme ile Wiz Khalifa'nın See You Again şarkısının ardından en çok tıklanan 2'nci parça olarak gözüküyor. Müzik severler, şarkının ismi olan Despacito'nun ne anlama geldiğini merak ediyor. Peki, Despacito ne demek?

DESPACİTO NE DEMEK?

Luis Fonsi'nin sıkça dinlenen şarkısı Despacito'nun Türkçe anlamı yavaşça, sakince ve nazikçe gibi anlamlara gelmektedir. YouTube'da yayınladıktan sonra müzik severlerin sürekli dinlediği şarkı YoTube'da en çok izlenen 2'nci video olarak yer alıyor.

LUİS FONSİ SÖZLERİ

Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote

Tengo que bailar contigo hoy (DY!)

Vi que tu mirada ya estaba llamándome

Muéstrame el camino que yo voy (Oh).

Tú, tú eres el imán y yo soy el metal

Me voy acercando y voy armando el plan

Sólo con pensarlo se acelera el pulso (Oh, yeah)

Ya, ya me está gustando más de lo normal

Todos mis sentidos van pidiendo más

Esto hay que tomarlo sin ningún apuro.

Despacito

Quiero respirar tu cuello despacito

Deja que te diga cosas al oído

Para que te acuerdes si no estás conmigo

Despacito

Quiero desnudarte a besos despacito

Firmar las paredes de tu laberinto

Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito

(Sube, sube, sube… sube, sube!)



Quiero ver bailar tu pelo

Quiero ser tu ritmo

Que le enseñes a mi boca

Tus lugares favoritos (Favorito, favorito, baby!)

Déjame sobrepasar tus zonas de peligro

Hasta provocar tus gritos

Y que olvides tu apellido.

DY!

Si te pido un beso, ven dámelo

Yo sé que estás pensándolo

Llevo tiempo intentándolo

Mami esto es dando y dándolo

Sabes que tu corazón conmigo te hace ¡Bom-Bom!

Sabes que esa beba está buscando de mi ¡Bom-Bom!

Ven prueba de mi boca para ver cómo te sabe

Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe

Yo no tengo prisa yo me quiero dar el viaje

Empezamos lento, después salvaje.

Pasito a pasito, suave suavecito

Nos vamos pegando poquito a poquito

Cuando tú me besas con esa destreza

Veo que eres malicia con delicadeza.

Pasito a pasito, suave suavecito

Nos vamos pegando poquito a poquito

Y es que esa belleza es un rompecabezas

Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza, oye!

Despacito

Quiero respirar tu cuello despacito

Deja que te diga cosas al oído

Para que te acuerdes si no estás conmigo

Despacito

Quiero desnudarte a besos, despacito

Firmar las paredes de tu laberinto

Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito

(Sube, sube, sube… sube, sube!)

Quiero ver bailar tu pelo

Quiero ser tu ritmo

Que le enseñes a mi boca

Tus lugares favoritos (Favorito, favorito, baby!)

Déjame sobrepasar tus zonas de peligro

Hasta provocar tus gritos

Y que olvides tu apellido

Despacito

Vamo' hacerlo en una playa en Puerto Rico

Hasta que las olas griten ¡Ay bendito!

Para que mi sello se quede contigo (Bailalo!)

Pasito a pasito, suave suavecito

Nos vamos pegando poquito a poquito

Que le enseñes a mi boca

Tus lugares favoritos (Favorito, favorito, baby!)

Pasito a pasito, suave suavecito

Nos vamos pegando poquito a poquito

Hasta provocar tus gritos (Fonsi!)

Y que olvides tu apellido (DY)

Despacito.