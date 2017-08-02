Şimdiye kadar hem televizyonda dizilerle hem de beyaz perdede izleyiciyle buluşan Kurtlar Vadisi'nin yeni sinema filmi olan Kurtlar Vadisi Vatan için ilk fragman yapımcı Pana Film tarafından yayınlandı. Peki Kurtlar Vadisi Vatan ne zaman vizyona girecek? İşte Kurtlar Vadisi Vatan fragmanı ve vizyon tarihi...

KURTLAR VADİSİ VATAN'DAN İLK FRAGMAN!

Şimdiye kadar beyaz perdede Kurtlar Vadisi Irak, Kurtlar Vadisi Gladio ve Kurtlar Vadisi Filistin ile 3 kere izleyiciyle buluşan Kurtlar Vadisi, 15 Temmuz darbe girişimini konu edinecek olan Kurtlar Vadisi Vatan ile izleyiciyle bir kere daha buluşacak. Dizinin fragman galası bu akşam yapıldı.

Pana Film'in yeni projesi "Kurtlar Vadisi Vatan" 29 Eylül'de sinemaseverlerle buluşacak.

Necati Şaşmaz'ın başrolünde yer aldığı, uzun yıllar televizyon dizisi olarak ekranlara gelen ve daha önce 4 ayrı sinema filmi çekilen Kurtlar Vadisi'nin yeni filminin fragman galası Zorlu Center'da gerçekleşti.

Filmin senaryosunda da imzası bulunan Şaşmaz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye'de ilk kez fragman galası düzenlediklerini söyledi.

Şaşmaz, filmin çekimlerinin beş hafta sürdüğünü ve filmin 29 Eylül'de vizyona gireceğini belirterek, "Biz bu filmi yapmaya karar verdiğimiz zamandan bugüne kadar çok zorlu bir süreçten geçtik. Biz 17 ya da 18 Temmuz'da Darbe girişimiyle ilgili Kurtlar Vadisi filmi yapmak istiyoruz dedik. Çok yoğun bir talep olduğu için böyle bir film yapmayı düşündüğümüzü söyledik." diye konuştu.

YENİ DİZİ 2018 BAŞINDA

O süreçte kendileri aleyhinde yayınlar yapıldığına işaret eden Şaşmaz, "Tabi ki hukuksal yönleri ayrı ama biz işimizle cevap vermeyi istedik ve bugün o cevabı veriyoruz. Bundan sonraki süreçte yeni sezondaki dizimizin ismi de de Kurtlar Vadisi Kaos olacak." ifadelerini kullandı.

Yeni dizinin 2018'in başında televizyon izleyicisiyle buluşacağına dikkati çeken Necati Şaşmaz, bu tip yapımları ekranlara taşımaya devam edeceklerini dile getirdi.

Şaşmaz, 15 Temmuz'un ardından yaşanan patent krizini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Hiç önemli değil alnımızın akıyla buradayız. Bizim kim olduğumuzu bu millet çok iyi biliyor. Biz yıllardır kimseler mücadele etmezken FETÖ denilen örgütle mücadele ediyorduk, etmeye de devam edeceğiz. Aksiyon anlamında rekorumuz hala kırılmış değil. Gönüllerde sevilen şahsım ve şirketim adına arşivime koyabileceğim güzel, kaliteli bir film olmasını her zaman için daha çok önemsediğimizi söyleyebilirim."

"SENARYOYU OKUDUĞUMDA AĞLADIM"

Çekimlerin Antalya'da yapıldığını ve şehrin doğasının çekimlere çok yatkın olduğunu aktaran Şaşmaz, "Doğal bir plato olarak gördük orayı. Değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. İnşallah bundan sonraki filmlerimizde de çekim yapmayı düşünüyoruz. Filmde oyuncularımızla çok güzel ekip ruhunu yaşadık. Anlattığımız konu Türkiye'nin yaşamış olduğu o malum gecenin perde arkası ve sorunların ana kaynaklarıydı. Bunları oynamak, aynı düşünceyi paylaşamasak bile orada bulunmak, o karakterleri oynamak yürek isterdi." değerlendirmesini yaptı.

Filmin yönetmen koltuğunda oturan Serdar Akar da kendilerinin de ortaya çıkacak filmi çok merak ettiklerini ve emeklerinin seyircide karşılık bulacağına inandıklarını kaydetti.

"Kurtlar Vadisi Vatan"da karakol komutanı bir üst teğmeni canlandıran Sinem Uslu ise canlandırdığı karakterin çok gurur verici olduğunu aktardı.

Oyuncu, 15 Temmuz gibi bir gecenin bir daha yaşanmamasını temenni ettiğini vurgulayarak, "Senaryosunu okuduğum zaman ağlamaya başlamıştım. Gece gündüz kazasız belasız çalıştık." dedi.

Görüntü yönetmenliğini Selahattin Sancaklı'nın üstlendiği filmin başrolünde ayrıca Cahit Kayaoğlu, Erhan Ufak, Nezih Işıtan, Ertuğrul Şakar ve Yücel Erten yer alıyor.

Müziklerinde Gökhan Kırdar imzası bulunan filmin senaryo ekibinde ayrıca Alper Erze, Cahit Kayaoğlu ve Murat Koca bulunuyor.

Kurtlar Vadisi Vatan

Kurtlar Vadisi Vatan fragmanı

Kurtlar Vadisi Vatan çıkış tarihi

Kurtlar Vadisi Vatan ne zaman çıkacak

Kurtlar Vadisi Vatan ne zaman vizyona girecek?