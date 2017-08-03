Aziz Sancar’ın çizgi romanı

Selin Feldman’ın yazdığı, HABERTÜRK Gazetesi’nin birinci sayfasındaki karikatürleriyle tanıdığımız Can Baytak’ın çizdiği “Aziz Sancar” kitabı, KaraKarga Junior tarafından yayımlandı.

Genç okurlara bilim insanlarının ve sanatçıların yaşam öykülerini çizgi roman olarak sunan “Dünyaya Yön Verenler” serisinden çıkan kitap, Can Baytak’ın her yaştan okuru yakalayan usta çizgileri eşliğinde Aziz Sancar’ın çocukluğundan Nobel’e uzanan yaşam öyküsünü anlatıyor.

Nebil Özgentürk, kitabın arka kapağında Sancar’ı şu cümlelerle anlattı: “Kimileri saatlerce yürür yıldızların altında keyifle; o ise laboratuvarlarda kaldı hep sabırla, en keyiflisinden... Kimi insan, tatil düşleri kurar; o ise insana dair buluş hayalleriyle yaşadı hep... Herkes, yanında sevdiğinin fotoğrafını taşır; o ise DNA onarım haritasını...”

Aziz Sancar

çizgi roman