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Dilek Uyar, National Geographic 2017 Yılın En İyi Seyahat Fotoğrafçısı oldu

03 Ağustos 2017 Perşembe, 13:34:17

Dilek Uyar, National Geographic 2017 Yılın En İyi Seyahat Fotoğrafçısı Yarışması'nda, insan kategorisinde birinci oldu

  • 1 Dilek Uyar, National Geographic 2017 Yılın En İyi Seyahat Fotoğrafçısı oldu
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    National Geographic 2017 Yılın En İyi Seyahat Fotoğrafçısı Yarışması’nın ödülleri, sahiplerini buldu. Yarışmanın en büyük ödülü olan National Geographic Yılın En İyi Seyahat Fotoğrafçısı Ödülü, Meksika’daki aktif Colima Yanardağı üzerindeki şimşekleri çeken Meksikalı Sergio Tapiro Velasco’nun oldu. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, Türk fotoğrafçı F. Dilek Uyar, Konya’da Mevlevi bir dervişin dönerken görüldüğü “Worship” (İbadet) adlı eseriyle insan kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü. Uyar, yarışmada ödüle layık görülen ilk Türk kadını oldu.

  • 2 Dilek Uyar, National Geographic 2017 Yılın En İyi Seyahat Fotoğrafçısı oldu
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    Grand Prize - Büyük Ödül

    Sergio Tapiro Velasco - National Geographic Yılın En İyi Seyahat Fotoğrafçısı Ödülü

  • 3 Dilek Uyar, National Geographic 2017 Yılın En İyi Seyahat Fotoğrafçısı oldu
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    Şehir kategorisi birincilik

    Norbet Fritz - "Levels of reading"

  • 4 Dilek Uyar, National Geographic 2017 Yılın En İyi Seyahat Fotoğrafçısı oldu
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    Şehir kategorisi ikincilik

    Andy Young - "Walled City" 

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  • 5 Dilek Uyar, National Geographic 2017 Yılın En İyi Seyahat Fotoğrafçısı oldu
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    Şehir kategorisi üçüncülük

    Misha De-Stroyev, "Henningsvaer Futbol Sahası"

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