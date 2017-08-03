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National Geographic 2017 Yılın En İyi Seyahat Fotoğrafçısı Yarışması’nın ödülleri, sahiplerini buldu. Yarışmanın en büyük ödülü olan National Geographic Yılın En İyi Seyahat Fotoğrafçısı Ödülü, Meksika’daki aktif Colima Yanardağı üzerindeki şimşekleri çeken Meksikalı Sergio Tapiro Velasco’nun oldu. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, Türk fotoğrafçı F. Dilek Uyar, Konya’da Mevlevi bir dervişin dönerken görüldüğü “Worship” (İbadet) adlı eseriyle insan kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü. Uyar, yarışmada ödüle layık görülen ilk Türk kadını oldu.