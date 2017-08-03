Dünyaca ünlü film serisi Harry Potter'da Sihir Bakanı rolünü canlandıran sinema oyuncusu Robert Hardy hayatını kaybetti.

İngiltere'nin en saygın karakter oyuncularından 91 yaşındaki Robert Hardy, Londra'daki emekli aktörlerin kaldığı bakım evindeki odasında hayatını kaybetti.

Harry Potter film serisinde Sihir Bakanı Cornelius Fudge rolünü canlandıran Hardy, BAFTA TV ödüllerine iki kez aday gösterilmişti.

ROBERT HARDY KİMDİR?

Timothy Sydney Robert Hardy, 29 Ekim 1925 tarihinde İngiltere'nin Gloucestershire kentinde dünyaya geldi. Eğitim hayatının ardından tiyatroya yönelen Robert Hardy, uzun yıllar tiyatro oyunculuğu yaptı ve ardından TV ve sinemaya yöneldi.

Harry Potter ve Sırlar Odası, Harry Potter ve Azkaban Tutsağı, Harry Potter ve Ateş Kadehi ve Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı filmlerinde Sihir Bakanı Cornelius Fudge rolünü canlandırmıştır.

Robert Hardy, 3 Ağustos 2017 tarihinde Londra'da emekli aktörlerin kaldığı bakım evindeki odasında 91 yaşında hayatını kaybetti.

Robert Hardy

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