Vizyondaki filmler (4 Ağustos 2017)

Kara Kule (The Dark Tower)
Vizyon Tarihi: 4 Ağustos 2017
Yapımı : 2017 - ABD
Tür : Bilim Kurgu , Fantastik , Korku
Süre: 95 Dak.
Yönetmen : Nikolaj Arcel
Oyuncular : Idris Elba , Matthew McConaughey , Tom Taylor (i) , Katheryn Winnick , Abbey Lee
Senaryo : Akiva Goldsman , Jeff Pinkner , Nikolaj Arcel
Yapımcı : Stephen King , Ron Howard
Anne (Kidnap)
Vizyon Tarihi: 4 Ağustos 2017
Yapımı : 2017 - ABD
Tür : Gerilim
Süre: 94 Dak.
Yönetmen : Luis Prieto
Oyuncular : Halle Berry , Lew Temple , Gene Kevin Hames Jr. , Ritchie Montgomery , Lucky Johnson
Senaryo : Knate Gwaltney
Yapımcı : Halle Berry , Lorenzo Di Bonaventura
Denizde Dehşet (47 Meters Down)
Vizyon Tarihi: 4 Ağustos 2017
Yapımı : 2017 - ABD , İngiltere , Dominik Cumhuriyeti
Tür : Gerilim , Korku , Macera
Süre: 87 Dak.
Yönetmen : Johannes Roberts
Oyuncular : Mandy Moore , Claire Holt , Matthew Modine , Yani Gellman , Chris J. Johnson
Senaryo : Johannes Roberts , Ernest Riera
Yapımcı : James Harris , Mark Lane
Diğer Adı : In the Deep
Balerin ve Afacan Mucit (Ballerina)
Vizyon Tarihi: 4 Ağustos 2017
Yapımı : 2016 - Fransa , Kanada
Tür : Animasyon
Süre: 89 Dak.
Yönetmen : Eric Summer, Éric Warin
Oyuncular : -
Seslendirenler : Fatih Özkul , Sabanur Aksoy , Kadir Özübek , Füsun Kokucu , Yaşar Karakulak
Senaryo : Laurent Zeitoun , Carol Noble , Eric Summer
Yapımcı : Nicolas Duval-adassovsky , Laurent Zeitoun
Diğer Adı : Leap!
Cumali Ceber: Allah Seni Alsın
Vizyon Tarihi: 4 Ağustos 2017
Yapımı : 2017 - Türkiye
Tür : Komedi
Yönetmen : Gökhan Gök
Oyuncular : Halil Söyletmez , Doğa Konakoğlu , Emre Keskin , Ece Seçkin , Ferhat Göçer
Senaryo : Cihan Berk Berkeban
İsmail'in Hayaletleri (The Ghosts of Ismaël)
Vizyon Tarihi: 4 Ağustos 2017
Yapımı : 2017 - Fransa
Tür : Dram , Gerilim
Süre: 114 Dak.
Yönetmen : Arnaud Desplechin
Oyuncular : Mathieu Amalric , Charlotte Gainsbourg , Marion Cotillard , Louis Garrel , Alba Rohrwacher
Senaryo : Arnaud Desplechin
Yapımcı : Pascal Caucheteux , Oury Milshtein
Diğer Adı : The Ghosts of Ismaël
İki
Vizyon Tarihi: 4 Ağustos 2017
Yapımı : 2017 - Türkiye
Tür : Dram , Gerilim , Korku
Yönetmen : Fatih Gürler, Ramazan Özer
Oyuncular : Emin Gümüşkaya , Taner Cindoruk , Tuğba Tutuğ , Tuana Naz Tiryaki
Senaryo : Murat Toktamışoğlu
Bırak Kendini
Vizyon Tarihi: 4 Ağustos 2017
Yapımı : 2017 - İtalya
Tür : Dram , Komedi
Süre: 102 Dak.
Yönetmen : Francesco Amato
Oyuncular : Verónica Echegui , Toni Servillo , Luca Marinelli , Carla Signoris , Valentina Carnelutti
Senaryo : Francesco Amato , Francesco Bruni
Yapımcı : Marco Chimenz , Giovanni Stabilini
Diğer Adı : Let Yourself Go