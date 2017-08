Vizyondaki filmler (4 Ağustos 2017)

Kara Kule (The Dark Tower)

Vizyon Tarihi: 4 Ağustos 2017

Yapımı : 2017 - ABD

Tür : Bilim Kurgu , Fantastik , Korku

Süre: 95 Dak.

Yönetmen : Nikolaj Arcel

Oyuncular : Idris Elba , Matthew McConaughey , Tom Taylor (i) , Katheryn Winnick , Abbey Lee

Senaryo : Akiva Goldsman , Jeff Pinkner , Nikolaj Arcel

Yapımcı : Stephen King , Ron Howard

Anne (Kidnap)

Vizyon Tarihi: 4 Ağustos 2017

Yapımı : 2017 - ABD

Tür : Gerilim

Süre: 94 Dak.

Yönetmen : Luis Prieto

Oyuncular : Halle Berry , Lew Temple , Gene Kevin Hames Jr. , Ritchie Montgomery , Lucky Johnson

Senaryo : Knate Gwaltney

Yapımcı : Halle Berry , Lorenzo Di Bonaventura

Denizde Dehşet (47 Meters Down)

Vizyon Tarihi: 4 Ağustos 2017

Yapımı : 2017 - ABD , İngiltere , Dominik Cumhuriyeti

Tür : Gerilim , Korku , Macera

Süre: 87 Dak.

Yönetmen : Johannes Roberts

Oyuncular : Mandy Moore , Claire Holt , Matthew Modine , Yani Gellman , Chris J. Johnson

Senaryo : Johannes Roberts , Ernest Riera

Yapımcı : James Harris , Mark Lane

Diğer Adı : In the Deep

Balerin ve Afacan Mucit (Ballerina)

Vizyon Tarihi: 4 Ağustos 2017

Yapımı : 2016 - Fransa , Kanada

Tür : Animasyon

Süre: 89 Dak.

Yönetmen : Eric Summer, Éric Warin

Oyuncular : -

Seslendirenler : Fatih Özkul , Sabanur Aksoy , Kadir Özübek , Füsun Kokucu , Yaşar Karakulak

Senaryo : Laurent Zeitoun , Carol Noble , Eric Summer

Yapımcı : Nicolas Duval-adassovsky , Laurent Zeitoun

Diğer Adı : Leap!

Cumali Ceber: Allah Seni Alsın

Vizyon Tarihi: 4 Ağustos 2017

Yapımı : 2017 - Türkiye

Tür : Komedi

Yönetmen : Gökhan Gök

Oyuncular : Halil Söyletmez , Doğa Konakoğlu , Emre Keskin , Ece Seçkin , Ferhat Göçer

Senaryo : Cihan Berk Berkeban

İsmail'in Hayaletleri (The Ghosts of Ismaël)

Vizyon Tarihi: 4 Ağustos 2017

Yapımı : 2017 - Fransa

Tür : Dram , Gerilim

Süre: 114 Dak.

Yönetmen : Arnaud Desplechin

Oyuncular : Mathieu Amalric , Charlotte Gainsbourg , Marion Cotillard , Louis Garrel , Alba Rohrwacher

Senaryo : Arnaud Desplechin

Yapımcı : Pascal Caucheteux , Oury Milshtein

Diğer Adı : The Ghosts of Ismaël

İki

Vizyon Tarihi: 4 Ağustos 2017

Yapımı : 2017 - Türkiye

Tür : Dram , Gerilim , Korku

Yönetmen : Fatih Gürler, Ramazan Özer

Oyuncular : Emin Gümüşkaya , Taner Cindoruk , Tuğba Tutuğ , Tuana Naz Tiryaki

Senaryo : Murat Toktamışoğlu

Bırak Kendini

Vizyon Tarihi: 4 Ağustos 2017

Yapımı : 2017 - İtalya

Tür : Dram , Komedi

Süre: 102 Dak.

Yönetmen : Francesco Amato

Oyuncular : Verónica Echegui , Toni Servillo , Luca Marinelli , Carla Signoris , Valentina Carnelutti

Senaryo : Francesco Amato , Francesco Bruni

Yapımcı : Marco Chimenz , Giovanni Stabilini

Diğer Adı : Let Yourself Go