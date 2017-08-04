Bugün, 4 Ağustos 2017, 1985 tarihinde hayatını kaybeden usta şair Turgut Uyar'ın doğum günü. Şair Turgut Uyar 90. yaş gününde unutulmadı. Usta sanatçıyı sevenleri sosyal medya hesabı üzerinden sözlerini paylaşarak andı.

TURGUT UYAR SÖZLERİ

* Bozuk bir saattir yüreğim, hep sende durur..

* Cümbür cemaat aşka abanıyoruz.

* Ve oturuldu bir takım şeyler söylendi.. İmla kurallarıyla mutsuzluk üstüne.

* Yüz dilde seni seviyorum desen ne fayda. Bir dilde adam gibi sevmedikten sonra.

* Durmadan harcadığım şu gözlerimi al kurtar şu aranıp duran korkak ellerimi tut bu evleri atla bu evleri de bunları da göğe bakalım..

* Herkes ne zaman ölür? Elbet gülünün solduğu akşam.

* Sevgim acıyor. Kimi sevsem, kim beni sevse..

* Hiçbir şey umurumda değil diyorum aşktan ve umuttan başka.

* Elbet hep böyle geçmeyecek ömrüm, biliyorum bu çeşit yaşamak, zor. Kim bilir tanrım, kim bilir hangi güzel yerde beni, hangi ölesiye sevda bekliyor?

* Durduğum yer benim değil iken, gidebilecek bir yerimin olmaması ne acı; gidebilecek bir yerim yok iken hala ve inatla durmayışım ne gaflet; nihayetinde olmuyorken yaşıyor olan insanın, yaşıyorken olduğunu bilmemesi bu, bu ne tuhaf bi’ hayret.

* Belki de asıl ustalık budur; her zaman acemi olmayı bilmek.

* Bir insan birini yalnızken hatırlıyorsa sevmemiştir, ansızın aklına getirip yalnızlaşıyorsa . İşte o zaman sevmiştir.

* Biri kurbağa öper, biri yüzyıllarca uyur, biri 7 cüceyle yaşar, biri kuleye kapatılır. Bir masal prensesi olsan bile kadınlık zor.

* Sana diyeceğim şu ki küçüğüm; büyüme! Hayat seni de mahveder.

* Senin bu ellerinde ne var bilmiyorum göğe bakalım. Tuttukça güçleniyorum kalabalık oluyorum.

* Ben seni uyuttum, seni karıştırdım,seni şaşırdım bir şeyler akıp akıp giderdi, dünyada başvurduğum bir şeydin, yalnızlığım gibi ..yanında sonsuz durduğum.

* Ne o beni kandırmıştı. Ne ben onu baştan çıkarmıştım. İkimizde bildiklerimizin ötesine, bulduklarımızın üstüne çıkmak istemiştik. Bir noksanlığı var sanıyorduk bütün olanların belki. Ama aslında bütünlüklerimize bahaneydik.

* Ben aslında her şeyi sonradan öğrendim.. Herkes herkesi sonradan öğrenirmiş; bunu da sonradan öğrendim.

* Tel cambazı istiyordu ki dünya istediği gibi olsun. Bile bile aldanmaya vardırıyordu işi. Ama olmuyordu kendisi vardı.

* Ancak durursa anlaşılır saatin kaç olduğu.

* Gün gelir herkes sevdiğini anlar kasla göz arasında.

* Senin bir yönün var orda durur yaşarım!

* Toprak, sevdiklerimizi aldığı için mi böyle güzel kokar?

* Özenle soyduğum şu elma şöyle şimdi kimindir özenle ne yapıyorsam bilirsin artık senindir..

* Az sözle çok şey anlatacaksın. Seni seviyorum diyeceksin sadece ama öyle her zaman değil, yalnızca hissettiğinde.

* Kaç kişiyi öldürdüm düşlerimde, kaç kilo çekerdi yalnızlık.. Kaç kere ezildim altında yaz yağmurlarının.

* Sana olmayan özlem bir şeye benzemiyor..

* Kadınları mutlu etmenin 20 yolu’ diye bir sürü gereksiz haber çıkıyor. Tek maddede açıklıyorum: dürüst olun, yeter.

* Ne yapalım bari bağışlayalım birbirimizi.

* Bir yağmur yağsa da, beraber ıslansak.

* Eylül toparlandı gitti işte ekim falan da gider bu gidişle.

* Halbuki korkulacak hiçbir şey yoktu ortalıkta, Her şey naylondandı o kadar.

* Zamansız gelme elim kolum dağınıksa sarılamam!

* Herkes bıraksın senin için ölürüm laflarını. Önce kendiniz için yaşamayı öğrenin, sonra başkası için ölürsünüz.

* Her kadın hoşlandığı adamın soyadını aldığında nasıl durur diye içinden söylemiş ya da bir yerlere yazmıştır.

* Başının o ağrısı beni görüncedir. Bana baktıkça yalnızlığın geliyor aklına.

* Belki yağmura da gerek kalmazdı, insanlar bu kadar kirli olmasaydı.

* Biliyoruz neyi bölüştüğümüzü. Konuşmasak da.

* Hazırladım, hazıra durdum giydirdim gölgemi kuş çığlığı senin bölgen sorma benim bölgemi aşklar telef olur gider sokak köpeği gibi gitsin harcansın bazı şeyler sen dur e mi?

* Bazen sadece onun sende bıraktığı izleri özlersin, her şarkıda ayrı bir hatıra saklıdır sanki; istesen de silemezsin.

* Her şeyden biraz kalır diyor birileri , çoğulluk haklılıktır. Kavanozda biraz kahve, kutuda biraz ekmek, insanda biraz acı.

* İnsan en çok sabahları arar sevdiği kadını.

* Sen nereye ben oraya adım adım.. İnsan sevdikçe iyileşiyor, artık anladım.

Turgut Uyar