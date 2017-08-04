Cumali Ceber vizyonda

Fenomen Halil Söyletmez'in tiplemesi olan Cumali Ceber karakteri beyaz perdede. Yönetmenlik koltuğunda Gökhan Gök'ün oturduğu senaryosunu ise Cihan Berk Berkeban'ın kaleme aldığı Cumali Ceber: Allah Seni Alsın bugün vizyona girdi. İşte Cumali Ceber filmi sinema seansları...

Cumali Ceber: Allah Seni Alsın filminin başrolünde Halil Söyletmez, Doğa Konakoğlu, Emre Keskin, Ece Seçkin, Ferhat Göçer, Serkan Şengül, Samsun Demir, Gökhan Keser, Ceyda Saltadal ve Tanser Yılmaztürk yer alıyor.

CUMALİ CEBER SİNEMA SEANSLARI - İSTANBUL AVRUPA (4 Ağustos 2017)

Merakla beklenen Cumali Ceber: Allah Seni Alsın filmi bugün vizyona girdi. Cumali Ceber filmi için sinema severler, filmin seanslarını araştırıyor. İstanbul Avrupa yakasındaki bazı bölgelerin sinema seansları 4 Ağustos 2017 tarihli aşağıdaki gibidir. Bulunduğunuz konumda sinema salonlarının film seanslarını görmek için aşağıdaki linke tıklayın.

İL İL TÜM SİNEMA SEANSLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Cinemaximum Forum İstanbul: 11.20, 13.55, 16.30, 19.10, 21.55

Bayrampaşa Pashador Avşar: 11.30, 14.00, 16.30, 19.00, 21.30

Gaziosmanpaşa Cinema: 11.00, 13.30, 16.00, 18.30, 21.00

Cinemaximum Kale: 11:45, 14:00, 16:20, 18:40, 21:00

Zeytinburnu Deniz Cinecity Olivium: 12:00, 14:15, 16:30, 18:45, 21:15, 23:45

Güngören Park AVM Cinema Pink: 11:30, 14:00, 16:30, 19:00, 21:30

Cinemaximum Historia: 12:00, 14:15, 16:35, 18:55, 21:15, 23:30

Cinemaximum Vialand: 11:15, 13:45, 16:15, 18:45, 21:15, 23:35

Bağcılar Site: 11:30, 13:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30

Cumali Ceber: Allah Seni Alsın

Vizyon Tarihi: 4 Ağustos 2017

Yapımı : 2017 - Türkiye

Tür : Komedi

Yönetmen : Gökhan Gök

Oyuncular : Halil Söyletmez , Doğa Konakoğlu , Emre Keskin , Ece Seçkin , Ferhat Göçer

Senaryo : Cihan Berk Berkeban

Cumali Ceber

Cumali Ceber sinema seansları

Cumali Ceber: Allah Seni Alsın

Cumali Ceber filmi