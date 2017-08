Game of Thrones'un 7. sezon 4. bölümü internete sızdırıldı. Game of Thrones'un Türkiye Facebook sayfasından yapılan paylaşımda, Game of Thrones'un 7. sezon 4. bölümün internete sızdırıldığı açıklandı.

Geçenlerde HBO'nun sunucuları hacklendikten sonra, Game of Thrones'un 7. sezon 4. bölümün senaryosu internete sızdırılmıştı. Bu olayın üzerinden henüz birkaç gün geçti ve bugün Game of Thrones'un 7. sezonunun 4. bölümü de internete sızdırıldı.

Game of Thrones'un 7. sezonunun 4. bölümü pazar gecesi yayımlanacaktı. Bölümün, yayınlanmasına iki gün kala internete sızdırılması şaşkınlık yarattı.