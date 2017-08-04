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KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (5 Ağustos 2017)

05 Ağustos 2017 Cumartesi, 01:33:13

  • 1 Bu hafta ne yapsak? (5 Ağustos 2017)
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    Pamela konseri saat 22.30’dan sonra Kadıköy Sahne’de.

  • 2 Bu hafta ne yapsak? (5 Ağustos 2017)
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    Peyote Cennet Bahçesi’nin konuğu Korhan Futacı&Kara Orkestra, konser saat 20.00’de.

  • 3 Bu hafta ne yapsak? (5 Ağustos 2017)
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    Deniz Seki, dinleyicileriyle 21.00’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde buluşacak.

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  • 4 Bu hafta ne yapsak? (5 Ağustos 2017)
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    Jakuzi, saat 21.30’da Bomontiada Avlu’da sahne alacak. Konser ücretsiz.

  • 5 Bu hafta ne yapsak? (5 Ağustos 2017)
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    Zakkum konseri 22.00 itibarıyla Sanat Performance Açıkhava Sahnesi’nde.

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