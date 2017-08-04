KÜLTÜR-SANAT
Bu hafta ne yapsak? (5 Ağustos 2017)
05 Ağustos 2017 Cumartesi, 01:33:13 | Güncelleme: 01:52:58
-
1
1
|
15
Pamela konseri saat 22.30’dan sonra Kadıköy Sahne’de.
-
2
2
|
15
Peyote Cennet Bahçesi’nin konuğu Korhan Futacı&Kara Orkestra, konser saat 20.00’de.
-
3
3
|
15
Deniz Seki, dinleyicileriyle 21.00’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde buluşacak.
-
4
4
|
15
Jakuzi, saat 21.30’da Bomontiada Avlu’da sahne alacak. Konser ücretsiz.
-
5
5
|
15
Zakkum konseri 22.00 itibarıyla Sanat Performance Açıkhava Sahnesi’nde.
-
6
6
|
15
Boğaziçi Üniversitesi Mezunları Derneği, 70, 80 ve 90’lardan şarkılarla 13.00 itibarıyla Retro Day konserini ağırlayacak. Etkinlikte Semiha Yankı, İskender Doğan, Nazan Şoray, Gülden Karaböcek, Ah Canım Ahmet, Nil Burak, Ferda Anıl Yarkın, Seyyal Taner, Sibel Alaş, Reyhan Karaca, Yeşim Salkım sahnede olacak.
-
7
7
|
15
İstanbul Arabesque Project konseri saat 21.30 itibarıyla Beyrut Performance sahnesinde olacak.
-
8
8
|
15
Bülent Ortaçgil, sevilen şarkılarıyla 22.00’de Moda Kayıkhane’de bir konser verecek.
-
9
9
|
15
Müzik Boğaz’dan Gelir Teknesi’nin konukları Emir Can İğrek ve Jehan Barbur. Konser saat 21.30’da başlayacak.
-
10
10
|
15
Belçikalı rock grubu Triggerfinger, 22.00’de Marina Yacht Club Çeşme’de bir konser verecek. (İZMİR)
-
11
11
|
15
Mirkelam konseri saat 22.30 itibarıyla Çeşme Köy’de gerçekleşecek. (İZMİR)
-
12
12
|
15
Yıldız Tilbe, dinleyicisiyle 23.00’te Jolly Joker Alaçatı’da buluşacak. (İZMİR)
-
13
13
|
15
Sıla, ‘Heybeden Şarkılar’ konserlerine devam ediyor; 21.00’de Bodrum Antik Tiyatro sahnesinde huzurlarda olacak. (BODRUM)
-
14
14
|
15
Suat Ateşdağlı&Gökçe Kırgız ikilisi, Posh Gümbet Bodrum sahnesini coşturacak. (BODRUM)
-
15
15
|
15
Trakya Fest’in ikinci gününde konserler 16.00’da başlayacak. Erikli Plajı’nda sahneye çıkacak isimler sırasıyla: Manuş Baba, Adamlar, Selçuk Balcı, Leman Sam ve Duman.