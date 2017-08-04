Bu hafta ne yapsak? (10 Ağustos 2017)

MFÖ saat 21.00’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde bir konser verecek.
Kurtalan Ekspres konseri saat 21.00’de Sanat Performance Açıkhava Sahnesi’nde.
Zuhal Olcay dinleyicileriyle Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu sahnesinde buluşacak. (İZMİR)
Birsen Tezer konseri saat 22.00’de Nea Efessos Boutique Hotel’de... (İZMİR)
Bu sene üçüncü kez Bursa’daki Balat Atatürk Ormanı’nda gerçekleşecek Nilüfer Müzik Festivali ilk gününde Deer From Space, In Hoodies, Cihan Mürtezaoğlu, Adamlar, Can Gox, Speed Caravan, Mehdi Haddab’ın yanı sıra Hey! Douglas, The Away Days, Glasxs, Kerim Arhan, La Pegatina, Txarango ve Vendetta performanslarını ağırlayacak. (BURSA)