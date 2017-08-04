ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (10 Ağustos 2017)

05 Ağustos 2017 Cumartesi, 02:26:42

  • 1 Bu hafta ne yapsak? (10 Ağustos 2017)
    1 | 6

    MFÖ saat 21.00’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde bir konser verecek.

  • 2 Bu hafta ne yapsak? (10 Ağustos 2017)
    2 | 6

    Kurtalan Ekspres konseri saat 21.00’de Sanat Performance Açıkhava Sahnesi’nde.

  • 3 Bu hafta ne yapsak? (10 Ağustos 2017)
    3 | 6

    Zuhal Olcay dinleyicileriyle Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu sahnesinde buluşacak. (İZMİR)

    • HABERİN DEVAMI
  • 4 Bu hafta ne yapsak? (10 Ağustos 2017)
    4 | 6

    Birsen Tezer konseri saat 22.00’de Nea Efessos Boutique Hotel’de... (İZMİR)

  • 5 Bu hafta ne yapsak? (10 Ağustos 2017)
    5 | 6

    Bu sene üçüncü kez Bursa’daki Balat Atatürk Ormanı’nda gerçekleşecek Nilüfer Müzik Festivali ilk gününde Deer From Space, In Hoodies, Cihan Mürtezaoğlu, Adamlar, Can Gox, Speed Caravan, Mehdi Haddab’ın yanı sıra Hey! Douglas, The Away Days, Glasxs, Kerim Arhan, La Pegatina, Txarango ve Vendetta performanslarını ağırlayacak. (BURSA)

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000