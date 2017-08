Bu hafta ne yapsak? (10 Ağustos 2017)

5 | 6

Bu sene üçüncü kez Bursa’daki Balat Atatürk Ormanı’nda gerçekleşecek Nilüfer Müzik Festivali ilk gününde Deer From Space, In Hoodies, Cihan Mürtezaoğlu, Adamlar, Can Gox, Speed Caravan, Mehdi Haddab’ın yanı sıra Hey! Douglas, The Away Days, Glasxs, Kerim Arhan, La Pegatina, Txarango ve Vendetta performanslarını ağırlayacak. (BURSA)