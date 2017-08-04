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KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (11 Ağustos 2017)

05 Ağustos 2017 Cumartesi, 02:35:35

  • 1 Bu hafta ne yapsak? (11 Ağustos 2017)
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    Küçükçiftlik Park sahnesi saat 17.00 itibarıyla Greenify Fest’e ev sahipliği yapacak. Organizasyonda Iyeoka, Can Gox, Adamlar ve Evrencan Gündüz sahnede olacak.

  • 2 Bu hafta ne yapsak? (11 Ağustos 2017)
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    IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde Hey! Douglas; IF Performance Hall Ataşehir sahnesindeyse Gökhan Türkmen dinleyici karşısında olacak.

  • 3 Bu hafta ne yapsak? (11 Ağustos 2017)
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    İncesaz ekibi 22.00’de Moda Kayıkhane’de bir konser verecek.

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  • 4 Bu hafta ne yapsak? (11 Ağustos 2017)
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    Nil Burak konseri saat 22.00’de Sanat Performance Açıkhava Sahnesi’nde gerçekleşecek.

  • 5 Bu hafta ne yapsak? (11 Ağustos 2017)
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    Luxus & Sattas, eğlenceli bir gece için Müzik Boğaz’dan Gelir Teknesi’nde olacak.

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