Bu hafta ne yapsak? (11 Ağustos 2017)

05 Ağustos 2017 Cumartesi, 02:35:35 | Güncelleme: 02:56:34
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Küçükçiftlik Park sahnesi saat 17.00 itibarıyla Greenify Fest’e ev sahipliği yapacak. Organizasyonda Iyeoka, Can Gox, Adamlar ve Evrencan Gündüz sahnede olacak.
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IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde Hey! Douglas; IF Performance Hall Ataşehir sahnesindeyse Gökhan Türkmen dinleyici karşısında olacak.
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İncesaz ekibi 22.00’de Moda Kayıkhane’de bir konser verecek.
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Nil Burak konseri saat 22.00’de Sanat Performance Açıkhava Sahnesi’nde gerçekleşecek.
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Luxus & Sattas, eğlenceli bir gece için Müzik Boğaz’dan Gelir Teknesi’nde olacak.
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Pera konseri saat 22.30’da KadıköySahne’de.
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Ayşe Gencer Trio & İmer Demirer konseri, Denizde Caz 2017 kapsamında saat 19.00 itibarıyla The Primetime Cruise’da.
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Balat Atatürk Ormanı’ndan gerçekleşecek Nilüfer Müzik Festivali’nin ikinci gününde sahnedekiler: Duman, Gevende, Men With A Plan, Nusaibin, Memória de Peixe, Kozmonot Osman, Ars Longa, Nihil Piraye, Eskiz, Flört, Son Feci Bisiklet, Mr. Zarko ve Koza Mostra. (BURSA)
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Şevval Sam, dinleyicisiyle saat 21.30’da Antalya Konyaaltı Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde buluşacak. (ANTALYA)