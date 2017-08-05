Arda Aşık, HT Cumartesi'de Alice Sara Ott ile röportaj yaptı. Son zamanlarda müzikseverler arasında, bir piyano merakı aldı başını gidiyor. Benim içinse Chris Martin’in sözlerini üzerine serdiği kumsal, Oasis’in gençlik kokan parçalarına giriş kapısıydı. İtiraf edeyim, sıkılmadan dinleyebildiğim tek enstrümantal parça Portekizli piyanist Rui Massena’nın D-Day adlı şaheseriydi. Ta ki Echo ödülü sahibi, Japon asıllı Alman piyanist Alice Sara Ott’un; bu yıl 13’üncüsü gerçekleşecek olan Bodrum Müzik Festivali açılış konserinde, Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası eşliğinde sahne alacağını öğrenene kadar.

“Kimmiş The Guardian’ın ‘Müzik dünyasında bir efsane olacak potansiyele sahip’ yazdığı yetenek” deyip Youtube’da ismini arattıktan sonra milyonlarca tık’ı görünce şaşırdım. Sergilediği Çaykovski’nin 1 numaralı konçertosu performansı, merakımı iyice artırdı.

Beethoven’ın 1 numaralı konçertosundaysa Ott muhteşemdi. Alice Sara Ott; Japon bir anne ile Alman bir babadan, Münih’te dünyaya geldi. 29 yaşındaki Ott, 4 yaşında piyano çalmaya başlamış. Sadece 1 yıl sonra, Almanya’daki en büyük şehir sarayı Munich Residenz’ın Hercules salonunda, yaklaşık bin 500 kişinin önünde konser verdi. İlk ödülünü 7 yaşında, Almanya Genç Müzisyenler yarışmasında aldı. 20 yaşında ise Münih’te tahsili devam ederken dünyadaki en prestijli müzik okulu Salzburg Mozarteum Üniversitesi’nde yine en prestijli klasik piyano öğretmenlerinden Karl-Heinz Kämmerling’le çalışmaya başladı.

12 Ağustos’ta Bodrum Müzik Festivali’nin açılış konserinde Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası eşliğinde sahne alacak. İşte, Çaykovski’nin ihtişamlı 1. Piyano Konçertosu’nu Rengim Gökmen şefliğindeki DÇSO’yla seslendirmeden önce Alice Sara Ott’la gerçekleştirdiğimiz söyleşi.

Türkiye’de yine konser vereceksiniz, neler hissediyorsunuz?

En yakın arkadaşım, menajerimin, İstanbullu olmasından ayrı olarak Türkiye’de birkaç kez bulundum. Türkiye’yi hep sevmişimdir.

Salzburg Mozarteum’da Karl-Heinz Kämmerling’le çalışmak size neler kattı?

Karl-Heinz Kämmerling’in bana kattığı asıl şey özgünlüktür. Bana neyin doğru ya da yanlış olduğunu, piyanoda hangi parçanın nasıl çalınacağını asla söylemezdi. Her zaman müzik üzerine konuşurduk ve düşüncemle tamamen ters düşse bile ikna edici şekilde çalarsam fikrimi kabul ederdi.

Kariyerinizdeki dönüm noktaları ve unutamadığınız anlar neler?

Bana göre her bir küçük adım ya da konser, şu ana kadar hepsi, hayatımda mihenk taşı oldu. Elbette ben de herkes gibi engellerle yüzleşmek zorunda kaldım. Bana kalırsa, mutluluk ve kariyer kavramlarının sizin için ne ifade ettiğini bilmek, zaaflarımızı ve limitlerimizi kabul etmek, işimizin altında yatan en önemli şey.

‘LED ZEPPELIN VE PINK FLOYD HAYRANIYIM’

İlham kaynağınız nerede yatıyor?

Bu müziğin güzelliğinde ve etrafımdaki insanlarda yatıyor. Seyirciler, ailem, arkadaşlarım ve sahnedeki meslektaşlarım.

Sahne almadan önce gerçekleştirdiğiniz ritüelleriniz var mı?

Sahneye çıkmadan parmaklarımı her zaman rubik küple ısındırırım ve hep yalınayak çalarım.

Yalınayak piyano çalma alışkanlığın nerden geliyor?

Konser salonu görgü ve kıyafet kurallarına inanmıyorum. Müziğin tadını çıkarabilmek için önce rahat olmak şart ve herkes bunu farklı yollardan sağlıyor. Benimki ise yalınayakla çalmak...

Dinlediğiniz popüler müzik türleri ve sanatçılar var mı?

Led Zeppelin ve Pink Floyd hayranıyım, 70’ler ve 80’lerin, rock ve pop müziğinden hoşlanıyorum. Ayrıca caz...

Japon bir anne ve Alman bir babanın çocuğu olarak Münih’te dünyaya geldiniz. Münih yaklaşık 45 bin Türk’ün de aralarında bulunduğu 300 bin yabancıyı içinde barındırıyor. Bu çok kültürlü yapının size ve sanatınıza kattıkları var mı?

İnsanlar, arkalarında ne olursa olsun bana ve sanatıma ilham veriyor. Müziğin de güzelliği bu zaten. Kültürün, milliyetin, inancın ya da ten renginin ötesine geçiyor.

Türk piyanistler ve Türk müziği hakkında düşünceleriniz neler?

Birçok Türk müzisyen tanıyorum ve beğeniyorum. Ancak daha fazlasını keşfetmek istiyorum.