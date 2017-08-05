Ai Weiwei, dünyada en kapsamlı sergisiyle Türkiye'de

ZERO, Rodin, Dali ve Anish Kapoor’dan sonra günümüzün çağdaş sanat alanında Çin’de yetişen en etkili sanatçılarından Ai Weiwei de Akbank’ın desteğiyle İstanbul’a geliyor. 12 Eylül’den sonra Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi’nde görülebilecek.

HT Cumartesi'de yer alan habere göre, “Akbank, her iki yılda bir Sakıp Sabancı Müzesi’nde büyük bir sergiye destek sağlama geleneğini gururla devam ettiriyor” diyen Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer, Akbank’ın kurulduğu günden beri sanatı desteklediğine dikkat çekiyor.

Dinçer, sanatseverlerin merakla beklediği sergiyle ilgili şunları ekliyor: “ZERO, Rodin, Dali ve Anish Kapoor sergilerini heyecanla karşılayan, kapılarında aylarca kuyruk olan Türk sanatseverlerin Ai Weiwei’ye de ilgisinin büyük olacağına inanıyoruz. Bu sergi vesilesiyle İstanbul’un ve ülkemizin yurtdışında doğru ve iyi tanıtımını yapmaktan da özellikle gurur duyuyoruz.”

Türkiye’deki ilk, dünyada ise en kapsamlı sergisinde sanatçının hem hayat hikâyesinin, hem de onun el sanatları geleneğine ve sanat tarihine yaklaşımının altı çiziliyor. Odak noktası ise porselen çalışmaları...

Günümüz dünyasıyla ilgili mesajlarını geleneksel Çin el sanatları aracılığıyla bizlere aktaran Ai Weiwei, çağımızın paradokslarına dair bir bakış açısı da sağlıyor. Çalışmalarına “kültürlerin hazır objelerini” yerleştiren sanatçı, izleyiciye yeni yorum olanakları sağlıyor ve objelerin bağlamlarına göre nasıl birbirinden bütünüyle farklı değerlere göre yargılanabileceğini gösteriyor.

Ai Weiwei’in Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi’ndeki sergisi, porselen alanında 100’ü aşkın eserle Ai Weiwei’nin çalışmalarının keşfedilebileceği benzersiz bir ortam olarak öne çıkıyor.