Dediğim gibi senaryoyu Meksika’da yazmıştım. Geçen yıllarla beraber proje de olgunlaştı ve ilerledi. Elbette bazı karakterler ya da olaylar yaşadığım tecrübelerden şekillenmiş olabilir.

Senaryonun çıkış noktası nedir? Yaşadığınız bir tecrübeden yola çıkarak mı böyle bir filmi çekmeye karar verdiniz?

1974 İstanbul doğumluyum, İstanbul Teknik Üniversitesi Fizik Mühendisliği lisans programını bitirdim. Sinemayla üniversitenin sinema kulübüyle tanıştım ve o gün sinemadan kopamayacağımı anladım. Sinema kulübüyle eş zamanlı olarak İTÜ’nün tiyatro topluluğunda, oyunculuk eğitimimi sürdürdüm. Üniversiteden mezun olduktan sonra televizyon sektöründe işe başladım, reklam ve sponsorluk bölümlerinde çalıştım. Askerlikten sonra yurtdışı deneyimim oldu. İki buçuk sene Meksika’da kaldım ve AMIGOS’un senaryosunu orada yazdım.

Meksika’daki bir hazinenin peşine düşen dört kafadarın hikayesini anlatan AMIGOS:Meksika Hazinesi, 11 Ağustos Cuma günü vizyona giriyor. Biz de filmin yönetmeni, senaristi ve oyuncusu Arif Çağatay Özkan ile, projenin detayları üzerine keyifli bir röportaj gerçekleştirdik.

Filmin hayata geçirilme sürecinden bahseder misiniz?

Uzun yıllar bu filmin ön çalışmalarını ve hazırlıklarını yaptık. Her an kafamın bir köşesinde bu proje gelişip büyüyordu. Bir gün mutlaka bu filmi yapacağımı biliyordum ama 15 sene sonra yapacağım aklıma gelmemişti.

Filmdeki karakterlerden söz eder misiniz? Örneğin sizin oynadığınız karakter nasıl biri?

Sinemada karakterler çok önemlidir. Başarılı, klasik, kült olmuş filmlere baktığınızda hep orijinal, sıra dışı karakterler görürsünüz. Filmler ana veya yan karakterlerle beraber yaşar, anılır. Biz de tüm karakterleri orijinal yapmak için ciddi çaba harcadık. Karakterlerin kıyafetleri, konuşmaları, tarzı, gülüşü, kahve içme stili, kısaca tüm spesifik özellikleri için epey uğraştık. Benim canlandırdığım Kaptan Cevdet karakteri ilginç bir kişiliğe sahip. Sürprizlere açık, belki size tanıdık gelecek ama bir açıdan da orijinal bir tip. Bakalım, göreceğiz… Sevilebilir de nefret de edilebilir.

Filmde hem oyuncu, hem yönetmen hem de senarist olmak nasıl bir tecrübe?

Şahsen bu benim tercih ettiğim bir şey değildi. Projeme hakim olmayı seviyorum ama görevi ekibe bölüştürmek de gerekiyor. Benim amacım AMIGOS’ta bütün enerjimi kamera arkasına vermek ve yönetmenlik yapmaktı. Ancak Kaptan Cevdet için istediğim özelliklerde bir aktör bulamadım. Böylece iş başa düştü. Aynı anda hem yönetmek hem oynamak çok zor… Şanslıyım ki çok tecrübeli bir kamera ekibim ve aktörlerim vardı, yükümü oldukça hafiflettiler. Ama şahsen bir daha mecbur kalmadıkça hem yönetmek hem de oynamak istemiyorum.

Peki bu kadar çok komedi filmi arasında Amigos’un şansı ne? İzleyiciler neden Amigos’u izlemeli sizce?

AMIGOS’a bir buçuk saatini ayıracak seyirciye, doğru tercih yaptığını göstermeliyiz. Seyirci komedi filmi tercih ederken bizce kendine şu soruları sormalı…

Bu filme niye gideyim? Filmin orijinal bir hikayesi var mı? Daha önce seyrettiğim komedi filmlerinden daha farklı ne sunacak bana? Unutulmayacak yan karakterler var mı filmde? Bu filmde duyacağım bir replik yıllarca aklımda kalacak mı? Film başlar başlamaz beni avucuna alacak mı? Biz bu soruları önce kendimize sorduk ve daha senaryo aşamasında hazırlığımızı yaptık.

AMIGOS: Meksika Hazinesi senaristin birkaç haftada, ilk akla gelen replikle yazdığı, hazır mimiklerle rol yapan aktörlerin yer aldığı bir film değil. Filmin sonunu tahmin ettiğiniz ya da ben bu filmi daha önce defalarca görmüştüm diyebileceğiniz bir film değil…

Röportaj için çok teşekkür ederiz. Son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler var mı ?

Bu güzel röportaj için ben teşekkür ederim. Biz bir yolculuğa çıktık ve ekip olarak büyük bir mücadele verdik, hala da veriyoruz. Ne olacağını kimse bilemez ama böyle yolculuğa çıkmadan da sonucu asla öğrenemezsiniz. Bu film tek bir kişinin filmi değil. Tüm ekibimizin ve dostlarımızın filmi… Bu film için mücadele eden herkesin filmi. Onların yardımı ve cesareti olmadan asla başaramazdık.

Hayatta her zaman seçeneklerimiz vardır. Bizim söyleyecek bir sözümüz vardı ve bunun için bu filmi yaptık. Seyircinin de bir seçeneği var. 11 Ağustos günü sinema salonunun önüne geldiğinde AMIGOS sürpriz hazine sandığının içinde ne olduğunu merak edip bu maceraya ortak olmak veya afişinin yanından yavaşça süzülerek gitmek... Biz kıyıdan biraz uzaklaşacağız. Eğer seyirci de bu maceraya bizimle beraber katılmak istiyorsa onları bekliyoruz.

AMİGOS: MEKSİKA HAZİNESİ FRAGMANI