Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ 'Eurovision' iddialarına cevap verdi

Türkiye'nin önümüzdeki yıl Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması'na yeniden katılmak için ön hazırlıklara başladığı öne sürülmüştü. İHA'nın haberine göre Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Türkiye'nin önümüzdeki yıl Eurovision'a katılmayacağını söyledi.

MANGA'NIN PAYLAŞIMI HEYECANLANDIRMIŞTI

Geçtiğimiz hafta müzik grubu Manga'nın resmi Twitter hasabından yapılan "Eurovision? Yine... Yeni... Yeniden..." paylaşımı müzikseverleri heyecanlandırmıştı.

1975 yılında Semiha Yankı ile ilk kez Eurovision Şarkı Yarışması'na katılan Türkiye, 2003 yılında Sertab Erener'in "Everyway That I Can" şarkısıyla tarihinde ilk kez birinciliği elde etmişti. En son da 2012 yılında Can Bonomo, yarışmada ülkemizi temsil etmiş, o tarihten beri bir daha katılmama kararı almıştı.