Game of Thrones şu zamanlar zor bir dönemden geçiyor. Geçtiğimiz günlerde bir grup hacker, 7. sezon bölümlerinin de bulunduğu 1.5 TB'lık veri hacklemişti. Diğer yandan 7. sezon 4. bölümünü yayımlamış ve diğer dosyaların sızdırılmaması için fidye istemişlerdi.

HBO, yaptığı açıklamalarda, bir hack saldırısının gerçekleştiğini ve bilgisayar korsanlarının HBO sunucularına girerek büyük miktarda veriyi ele geçirdiğini doğruladı. Şimdiyse Game of Thrones'un henüz yayınlanmamış bölümleri, korsanların elinde bulunuyor.

Bu çalınan veriler içinde yalnızca yayınlanmamış bölümler ve senaryolar değil, aynı zamanda çalışan verileri ve finansal bilgiler de yer alıyor. Yani hackerlar her an Peter Dinklade, Lena Headey ve Emilia Clark gibi ünlülerin telefon numaraları ve e-mail adreslerini tüm dünyaya duyurabilir.

Game of Thrones'un bölümlerinin sızması ilk defa yaşanan bir durum değil ancak bu sefer sadece bölüm veya senaryo sızdırılmadığından, olaylar gerçekten çok kötü bir hal alabilir. Aynı şekilde 2014 yılında bu olayın bir benzeri de Sony'nin başına gelmişti ve Sony'den yaklaşık olarak 26GB'lık bir veri çalınmıştı.

GAME OF THRONES 7. SEZON 5. BÖLÜM FRAGMANI