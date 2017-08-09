Her yıl İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen ve bu yıl yedincisi düzenlenecek olan Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin jüri üyeleri belli oldu.

Bu yıl 3-9 Kasım tarihleri arasında "Adalet" ana temasıyla yapılacak festivalin jüri üyeleri; Uzun metraj jürisinde Feride Çiçekoğlu (Başkan), Demet Evgar, Selman Dursun, Tarık Tufan ve Barry Ward olurken, kısa metrajın ana jürisinde İlksen Başarır (Başkan), Funda Eryiğit ve Faysal Soysal yer alırken, ön jürisi Korhan Bozkurt, Yosi Mizrahi ve Deniz Uğur’dan oluşuyor.



4 Ağustos’ta sona eren ve yaklaşık 550 uzun metraj filmin başvurduğu festivalde; değerlendirmeler sonucunda Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması’nda toplam on film yarışacak. En iyi film10.000 euro ödül alacak. Seyircilerin yarışma filmleri arasından seçtiği filme ise Habertürk seyirci ödülü verilecek.



Yaklaşık 3000 tane kısa filmin başvurduğu Altın Terazi Kısa Film Yarışması’nda ön elemeyi geçen on film yarışmaya hak kazanacak. Yarışmanın ödülü 2.500 euro olarak belirlendi.

Festival bu yıl yine ‘Yarışma’, ‘Panaroma, ‘İz Bırakanlar’ seçkisiyle seyircinin karşısına çıkacak, bu bölümler kapsamında 30 tane uzun metrajlı film seyirciyle buluşacak.