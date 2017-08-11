Sen Aydınlatırsın Geceyi, İtirazım Var ve daha pek çok yapımla bilinen Onur Ünlü, 3-4 yıl kadar önce sinema öğrencileriyle yaptığı söyleşide "Recep İvedik'in gömülmesinin sebebini anlamıyorum, insanlar neye dayanarak gömüyorlar?" şeklinde açıklamalarda bulundu.

"Ah Muhsin Ünlü" mahlasıyla şiirler yayımlayan, Leyla ile Mecnun'un yönetmenliğini yapan Onur Ünlü'nün Recep İvedik ile ilgili söylediği sözler şu şekilde:

“Recep İvedik’i herkes gömüyor. Recep İvedik’in gömülmesinin sebebini anlamıyorum, insanlar neye dayanarak gömüyorlar. Hangi yüksek mevkilerle Recep İvedik’i gömüyorlar. Recep İvedik ile ilgili ileri geri konuşanlar insanlar hangi yüce mizah duygusuna sahipler? Boş konuşuyorlar, ben gömebilirim. Çünkü teorik olarak yaptığı şeyin saçmalığıyla ilgili fikrim var. Recep İvedik acayip yalnız bir karakterdir, dünyadaki en yalnız adamlardan biridir. O yalnızlık Recep İvedik’i tuhaf bir yaratığa dönüştürmüştür. Karakterin çıkış noktasındaki yalnızlık, öldürücü bir yalnızlıktır.”

Ünlü yönetmen bu yorumlarıyla tekrar gündeme geldi. Sosyal medyada pek çok kişi konu hakkında paylaşım yaptı. İlerleyen saatlerde Instagram hesabından açıklama yapan Onur Ünlü, sosyal medyadan bir yorum paylaştı ve "budur" dedi...

"Bu yorumu yapan kardeşim, her kimsen Allah senden razı olsun. Söylemek istediğim tam olarak budur. Kemal Sunal kısmı dahil. Kemal Sunal'la ilgili fikirlerime çoğu zaman ben de katılmıyorum. Bu arada üç-dört sene önce birkaç sinema öğrencisinin ödevlerine destek olsun diye onlarla 'sinemada mizah' üzerine yaptığım yaklaşık k 1.5 saatlik sohbetin içinden alınmış 1.5 dakikalık bir parça bu. Memleket bu kadar mı gündemsiz kaldı da bana sardınız arkadaş? Hadi herkes işine baksın..."

Sonra da bu fotoğrafı paylaştı.

ONUR ÜNLÜ KİMDİR?

Onur Ünlü Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi iletişim sanatları bölümünü bitirdi. Ardından Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi iletişim bilimleri anabilim dalında yüksek lisansını tamamladı. 1993-1998 yılları arasında Ah Muhsin Ünlü mahlasıyla birçok şiir yazdı. 2011-2013 yılları arasında ise Leyla ile Mecnun dizisinin genel yönetmenliğini üstlendi. Bu diziye devam ederken 2012-2013 yıllarında ise Şubat dizisinin de genel yönetmenliğini yaptı. 2013-2014 yılları arasında ekranlarda olan Ben de Özledim dizisinde hem yönetmen hem de oyuncu oldu.

Sen Aydınlatırsın Geceyi, İtirazım Var ile Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi filmlerinin yönetmen ve senaristliğini yaptı. 2015 yılının sonlarına doğru vizyona giren yönetmenliğini Türkan Şoray'ın yaptığı Uzaklarda Arama filminin senaryosunu yazdı. Onur Ünlü ayrıca Leyla ile Mecnun ekibiyle kurulan ve daha sonra "Bizim işimiz bu değil" diyerek rafa kaldırılan Leyla The Band grubunda davulcu oldu.

Onur Ünlü

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