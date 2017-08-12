KÜLTÜR-SANAT
Bu hafta ne yapsak? (12 Ağustos 2017)
12 Ağustos 2017 Cumartesi, 02:14:08 | Güncelleme: 09:00:36
-
1
1
|
16
Günü Burgazada’da, iyi müzikle geçirmeye ne dersiniz? Türkçe rock müzik sahnesinin öne çıkan isimlerinden Melis Danişmend ve alternatif rock grubu Ars Longa Peyote Cennet Bahçesi’nde sahnede olacak...
-
2
2
|
16
Şebnem Ferah, 21.00 itibarıyla Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde dinleyici karşısında olacak.
-
3
3
|
16
Duman konseri 21.00 itibarıyla Marina Arena sahnesinde.
-
4
4
|
16
KüçükÇiftlik Bahçe organizasyonuyla Levent Yüksel ve Mirkelam, Küçükçiftlik Park sahnesinde dinleyici ile buluşacak.
-
5
5
|
16
Feridun Düzağaç, sevilen şarkılarıyla 22.00’de Sanat Performance Açıkhava Sahnesi’nde olacak.
-
6
6
|
16
Ferman Akgül, 19.00’de Emaar Square Mall’da ücretsiz bir konser ile huzurlarda...
-
7
7
|
16
Cem Adrian konseri 22.30’da KadıköySahne’de.
-
8
8
|
16
ANKARA-Şevval Sam ve Volkan Konak, Winner İncek sahnesinde bir arada olacak...
-
9
9
|
16
ANKARA-Flört konseri 22.00’de 6:45 KK Ankara sahnesinde.
-
10
10
|
16
ANKARA-ANKAmall yaz konserleri Halil Sezai ile devam ediyor. Konser 21.00’de...
-
11
11
|
16
İZMİR-Spiaggia Grande, saat 17.00 itibarıyla Kenan Doğulu’nun sahne alacağı bir plaj partisine ev sahipliği yapacak.
-
12
12
|
16
İZMİR- Berkay konseri 23.00 itibarıyla Jolly Joker Alaçatı’da gerçekleşecek.
-
13
13
|
16
İZMİR- Gülşen feat Ozan Çolakoğlu etkinliği, 17.0
-
14
14
|
16
BALIKESİR-Yalın, 21.00’de Altınoluk Amfi Tiyatro’da sevenleriyle buluşacak.
-
15
15
|
16
ÇANAKKALE-Burhan Öçal konseri saat 22.00’de Salhane Bozcaada’da...
-
16
16
|
16
MARMARİS-Zuhal Olcay dinleyicisinin adresi gece yarısı itibarıyla Budha Bar olacak.