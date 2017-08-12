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KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (12 Ağustos 2017)

12 Ağustos 2017 Cumartesi, 02:14:08

  • 1 Bu hafta ne yapsak? (12 Ağustos 2017)
    1 | 16

    Günü Burgazada’da, iyi müzikle geçirmeye ne dersiniz? Türkçe rock müzik sahnesinin öne çıkan isimlerinden Melis Danişmend ve alternatif rock grubu Ars Longa Peyote Cennet Bahçesi’nde sahnede olacak... 

  • 2 Bu hafta ne yapsak? (12 Ağustos 2017)
    2 | 16

    Şebnem Ferah, 21.00 itibarıyla Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde dinleyici karşısında olacak. 

  • 3 Bu hafta ne yapsak? (12 Ağustos 2017)
    3 | 16

     Duman konseri 21.00 itibarıyla Marina Arena sahnesinde.

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  • 4 Bu hafta ne yapsak? (12 Ağustos 2017)
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    KüçükÇiftlik Bahçe organizasyonuyla Levent Yüksel ve Mirkelam, Küçükçiftlik Park sahnesinde dinleyici ile buluşacak.

  • 5 Bu hafta ne yapsak? (12 Ağustos 2017)
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    Feridun Düzağaç, sevilen şarkılarıyla 22.00’de Sanat Performance Açıkhava Sahnesi’nde olacak.

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