ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (13 Ağustos 2017)

12 Ağustos 2017 Cumartesi, 02:18:30

  • 1 Bu hafta ne yapsak? (13 Ağustos 2017)
    1 | 7

    Yavuzfest 2017, saat 13.00 itibarıyla UNIQ Açıkhava Sahnesi’nde... Türk rock müziğinin altın çocuğu Yavuz Çetin’in anılacağı organizasyonda Büyük Ev Ablukada, Flört, Moğollar, Bulutsuzluk Özlemi, Kurtalan Ekspres, Murat İlkan & Metin Türkcan, Pentagram, Sahte Rakı, Can Gox, Palmiyeler, Eskiz, Yavuzcan Çetin ve Mosquito sahne alacak. 

  • 2 Bu hafta ne yapsak? (13 Ağustos 2017)
    2 | 7

    BODRUM-Bodrum Müzik Festivali kapsamında; Semplice Quartet Gün Batımı Konseriyle saat 19.00’da D-Marin Turgutreis Amfi Tiyatrosu’nda sahne alacak. Emma Shapplin & Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konseri 21.00’de Turkcell Sahnesi’nde olacak.

  • 3 Bu hafta ne yapsak? (13 Ağustos 2017)
    3 | 7

    BALIKESİR-Yaşar konseri saat 21.00’de Ayvalık Amfitiyatro sahnesinde. 

    • HABERİN DEVAMI
  • 4 Bu hafta ne yapsak? (13 Ağustos 2017)
    4 | 7

    MARMARİS-Sibel Can konseri saat 21.00’de Marmaris Amfi Tiyatro’da gerçekleşecek 

  • 5 Bu hafta ne yapsak? (13 Ağustos 2017)
    5 | 7

    Luis Fonsi & Tan Taşçı, dinleyici ile Palmalife Bodrum Resort & Spa’da bir araya gelecek. 

    • HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000