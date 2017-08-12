Bu hafta ne yapsak? (13 Ağustos 2017)

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ÇANAKKALE-Çanakkale Belediyesi tarafından 54. kez düzenlenen Uluslararası Troia Festivali bu yıl ‘Ey Özgürlük’ sloganıyla gerçekleşecek. Aydilge, şarkılarını21.30’da Özgürlük Parkı’nda söyleyecek. Çimenlik Kalesi ise Livaneli Korosu ve Orkestrası konserine ev sahipliği yapacak.