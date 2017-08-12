Bu hafta ne yapsak? (13 Ağustos 2017)

Yavuzfest 2017, saat 13.00 itibarıyla UNIQ Açıkhava Sahnesi’nde... Türk rock müziğinin altın çocuğu Yavuz Çetin’in anılacağı organizasyonda Büyük Ev Ablukada, Flört, Moğollar, Bulutsuzluk Özlemi, Kurtalan Ekspres, Murat İlkan & Metin Türkcan, Pentagram, Sahte Rakı, Can Gox, Palmiyeler, Eskiz, Yavuzcan Çetin ve Mosquito sahne alacak.
BODRUM-Bodrum Müzik Festivali kapsamında; Semplice Quartet Gün Batımı Konseriyle saat 19.00’da D-Marin Turgutreis Amfi Tiyatrosu’nda sahne alacak. Emma Shapplin & Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konseri 21.00’de Turkcell Sahnesi’nde olacak.
BALIKESİR-Yaşar konseri saat 21.00’de Ayvalık Amfitiyatro sahnesinde.
MARMARİS-Sibel Can konseri saat 21.00’de Marmaris Amfi Tiyatro’da gerçekleşecek
Luis Fonsi & Tan Taşçı, dinleyici ile Palmalife Bodrum Resort & Spa’da bir araya gelecek.