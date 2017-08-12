Bu hafta ne yapsak? (14 Ağustos 2017)

BODRUM-Bodrum Müzik Festivali kapsamında gerçekleşecek Sabah Konseri’nde Semplice Duo, 07.00’de Şevket Sabancı Parkı’nda sahnede olacak. Gün Batımı Konseri’ndeyse İklim Tamkan & Senem Demircioğlu, saat 19.00’da İklim Tamkan & Senem Demircioğlu, D-Marin Turgutreis Amfi Tiyatrosu’nda sahne alacak. Bir Bodrum Hikayesi: Borusan Quartet konseri saat 19.30’da Bodrum Mozole Anıt Müzesi’nde gerçekleşecek. Rusya Devlet Akademi Senfoni Orkestrası Evgeny Svetlanov & Leticia Moreno konseri saat 21.00’de Turkcell Sahnesi’nde izlenebilecek.
Gülşen konseri saat 23.00’te Club Pasha sahnesinde.
Kemal Doğulu, saat 23.00 itibarıyla The Moss Club’da sahne alacak.