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KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (14 Ağustos 2017)

12 Ağustos 2017 Cumartesi, 02:38:58

  • 1 Bu hafta ne yapsak? (14 Ağustos 2017)
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    BODRUM-Bodrum Müzik Festivali kapsamında gerçekleşecek Sabah Konseri’nde Semplice Duo, 07.00’de Şevket Sabancı Parkı’nda sahnede olacak. Gün Batımı Konseri’ndeyse İklim Tamkan & Senem Demircioğlu, saat 19.00’da İklim Tamkan & Senem Demircioğlu, D-Marin Turgutreis Amfi Tiyatrosu’nda sahne alacak. Bir Bodrum Hikayesi: Borusan Quartet konseri saat 19.30’da Bodrum Mozole Anıt Müzesi’nde gerçekleşecek. Rusya Devlet Akademi Senfoni Orkestrası Evgeny Svetlanov & Leticia Moreno konseri saat 21.00’de Turkcell Sahnesi’nde izlenebilecek.

  • 2 Bu hafta ne yapsak? (14 Ağustos 2017)
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    Gülşen konseri saat 23.00’te Club Pasha sahnesinde. 

  • 3 Bu hafta ne yapsak? (14 Ağustos 2017)
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    Kemal Doğulu, saat 23.00 itibarıyla The Moss Club’da sahne alacak.

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