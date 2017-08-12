ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (15 Ağustos 2017)

12 Ağustos 2017 Cumartesi, 02:39:44

  • 1 Bu hafta ne yapsak? (15 Ağustos 2017)
    1 | 4

    Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nin konuğu 21.00 itibarıyla Kenan Doğulu olacak. 

  • 2 Bu hafta ne yapsak? (15 Ağustos 2017)
    2 | 4

    BURSA-Sunay Akın & İlhan Şeşen ikilisi 21.00 itibarıyla Bursa Kültür Park Açıkhava Tiyatrosu’nda bir konser verecek. 

  • 3 Bu hafta ne yapsak? (15 Ağustos 2017)
    3 | 4

    BODRUM-Bodrum Müzik Festivali kapsamında saat 07.00’de gerçekleşecek Sabah Konseri’nin konuğu viyolonsel sanatçısı Nil Kocamangil, Şevket Sabancı Parkı’nda olacak. Gün Batımı Konseri’nde ise piyanist Leszek Mozdzer D-Marin Turgutreis Amfi Tiyatrosu’nda sahne alacak. Rusya Devlet Akademi Senfoni Orkestrası Evgeny Svetlanov & Fazıl Say konseri 21.00’de izlenebilecek. 

    • HABERİN DEVAMI
  • 4 Bu hafta ne yapsak? (15 Ağustos 2017)
    4 | 4

    Hande Yener konseri saat 23.00’te Club Pasha’da...

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000