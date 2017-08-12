Bu hafta ne yapsak? (15 Ağustos 2017)

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nin konuğu 21.00 itibarıyla Kenan Doğulu olacak.
BURSA-Sunay Akın & İlhan Şeşen ikilisi 21.00 itibarıyla Bursa Kültür Park Açıkhava Tiyatrosu’nda bir konser verecek.
BODRUM-Bodrum Müzik Festivali kapsamında saat 07.00’de gerçekleşecek Sabah Konseri’nin konuğu viyolonsel sanatçısı Nil Kocamangil, Şevket Sabancı Parkı’nda olacak. Gün Batımı Konseri’nde ise piyanist Leszek Mozdzer D-Marin Turgutreis Amfi Tiyatrosu’nda sahne alacak. Rusya Devlet Akademi Senfoni Orkestrası Evgeny Svetlanov & Fazıl Say konseri 21.00’de izlenebilecek.
Hande Yener konseri saat 23.00’te Club Pasha’da...