KÜLTÜR-SANAT
Bu hafta ne yapsak? (16 Ağustos 2017)
12 Ağustos 2017 Cumartesi, 02:40:35 | Güncelleme: 16:12:58
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Pop müziğin sevilen ismi Funda Arar, 21.00 itibarıyla Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde bir konser verecek.
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Ogün Sanlısoy, saat 21.00’de Sanat Performance Açıkhava Sahnesi’nde olacak. n Müzik Boğaz’dan Gelir Teknesi’nin konuğu Tuna Kiremitçi olacak.
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Büyük Ev Ablukada – Fırtınayt konseri saat 22.00’de IF Performance Hall Ataşehir’de.
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İZMİR-Yeni Türkü, sevilen şarkılarıyla Çeşme Köy’de bir konser verecek. n Crussen performansının adresi Single Fin Yellow olacak.
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BALIKESİR-Sunay Akın & İlhan Şeşen ikilisi 21.00’de Ayvalık Amfitiyatro’da olacak.
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BODRUM-Bodrum Müzik Festivali kapsamında Gün Batımı Konseri’nde Nil Kocamangil & Agapi Triantafyllidi D-Marin Turgutreis Amfi Tiyatrosu’nda sahnede olacak. Bir Bodrum Hikayesi: İstanbul Barok Orkestrası konseri ise 19.30’da Bodrum Mozole Anıt Müzesi’nde gerçekleşecek. Kerem Görsev Trio & Karşıyaka Oda Orkestrası’nın 22.00 itibarıyla adresi Bodrum Kalesi olacak.
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Bengü, sevilen şarkılarıyla 22.00’de Posh Gümbet’te sahne alacak.