ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (16 Ağustos 2017)

12 Ağustos 2017 Cumartesi, 02:40:35

  • 1 Bu hafta ne yapsak? (16 Ağustos 2017)
    1 | 7

    Pop müziğin sevilen ismi Funda Arar, 21.00 itibarıyla Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde bir konser verecek.

  • 2 Bu hafta ne yapsak? (16 Ağustos 2017)
    2 | 7

    Ogün Sanlısoy, saat 21.00’de Sanat Performance Açıkhava Sahnesi’nde olacak. n Müzik Boğaz’dan Gelir Teknesi’nin konuğu Tuna Kiremitçi olacak.

  • 3 Bu hafta ne yapsak? (16 Ağustos 2017)
    3 | 7

    Büyük Ev Ablukada – Fırtınayt konseri saat 22.00’de IF Performance Hall Ataşehir’de. 

    • HABERİN DEVAMI
  • 4 Bu hafta ne yapsak? (16 Ağustos 2017)
    4 | 7

    İZMİR-Yeni Türkü, sevilen şarkılarıyla Çeşme Köy’de bir konser verecek. n Crussen performansının adresi Single Fin Yellow olacak. 

  • 5 Bu hafta ne yapsak? (16 Ağustos 2017)
    5 | 7

    BALIKESİR-Sunay Akın & İlhan Şeşen ikilisi 21.00’de Ayvalık Amfitiyatro’da olacak. 

    • HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000