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KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (17 Ağustos 2017)

12 Ağustos 2017 Cumartesi, 02:42:31

  • 1 Bu hafta ne yapsak? (17 Ağustos 2017)
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    İZMİR-Birsen Tezer konseri saat 21.00’de Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu’nda.

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