ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (18 Ağustos 2017)

12 Ağustos 2017 Cumartesi, 02:43:31

  • 1 Bu hafta ne yapsak? (18 Ağustos 2017)
    1 | 10

    Ata Demirer Gazinosu, saat 21.00’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde olacak. 

  • 2 Bu hafta ne yapsak? (18 Ağustos 2017)
    2 | 10

    Bülent Ortaçgil konseri 22.00’de Sanat Performance Açıkhava Sahnesi’nde.

  • 3 Bu hafta ne yapsak? (18 Ağustos 2017)
    3 | 10

    Pentagram ‘Akustik’ konseriyle 22.30’da KadıköySahne’de olacak. 

    • HABERİN DEVAMI
  • 4 Bu hafta ne yapsak? (18 Ağustos 2017)
    4 | 10

    Peyote Cennet Bahçesi, Moğollar ve Eskiz konserlerini ağırlayacak. 

  • 5 Bu hafta ne yapsak? (18 Ağustos 2017)
    5 | 10

    Yüksek Sadakat konseri 22.00 itibarıyla IF Performance Hall Beşiktaş’ta olacak. Ayhan Sicimoğlu konserinin adresi ise IF Performance Hall Ataşehir’de...

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000