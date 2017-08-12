KÜLTÜR-SANAT
Bu hafta ne yapsak? (18 Ağustos 2017)
12 Ağustos 2017 Cumartesi, 02:43:31 | Güncelleme: 17:26:45
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Ata Demirer Gazinosu, saat 21.00’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde olacak.
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Bülent Ortaçgil konseri 22.00’de Sanat Performance Açıkhava Sahnesi’nde.
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Pentagram ‘Akustik’ konseriyle 22.30’da KadıköySahne’de olacak.
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Peyote Cennet Bahçesi, Moğollar ve Eskiz konserlerini ağırlayacak.
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Yüksek Sadakat konseri 22.00 itibarıyla IF Performance Hall Beşiktaş’ta olacak. Ayhan Sicimoğlu konserinin adresi ise IF Performance Hall Ataşehir’de...
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Can Gox, Müzik Boğaz’dan Gelir Teknesi’nin konuğu olacak.
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İZMİR-Duman konseri 23.00’te Jolly Joker Alaçatı’da.
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BODRUM-14. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali kapsamında gerçekleşecek. Ilya Itın piyano konseri 21.00’de Antik Taş Ocağı’nda.
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Deniz Seki, 21.00’de Bodrum Antik Tiyatro’da...
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Grup Gündoğarken konseri 22.00’de Bodrum Leman Kültür’de.