4 yazardan bu yazın en iyi kitapları

HT Cumartesi eki köşe yazarı Gülenay Börekçi 4 yazara bu yazın ‘en’lerini sordu.

4 yazara göre sezonun öğreten, geliştiren, “İyi ki okudum” dedirten kitapları. Hayal gücünü en özgür bırakanlar. Eğlenceli ve sürprizli olanlar. Vazgeçilmezler. Ve tabii hayal kırıklığı yaratanlar.

Füsun Çetinel

(“Sırlar Yolu”, “Ayasofya Konuştu” ve “Duvarda 3 Hafta”nın yazarı.)

Bu yazın en öğreten “İyi ki okudum” dedirten kitapları hangileri sizce?

Yaz daha bitmedi ama iyi ki okudum dediğim kitaplar, Alice Munro’dan “Açık Sırlar”. Zehra İpşiroğlu’ndan “Tabular, Korkular ve Kadınlar”. Çocuk edebiyatımızda klasik kadın-erkek rollerinin işlenişini lafını sakınmadan inceliyor.

Hayal gücünü kışkırtanlar...

Elana Ferrente, “Kumsalda Bir Gece” hayal gücümü en kuvvetle kışkırtan kitaplardan. Cevap aradığı soru: İnsanlar plajı terk ettikten, hava karardıktan sonra neler olur?

En eğlencelileri sormazsam olmaz.

Gökçe İrten’in “Kim Bu Gelen” isimli sessiz kitabı. Sayfaları her çevirişinizde aklınıza farklı hikâyeler gelecektir.

Yazın en büyük sürprizi?

Viyana’da keşfettiğim “Millie İstanbul’da”, Dagmar Chidolue. Her şeyinden şikâyet ettiğimiz şehir Alman bir çocuğun gözünden bambaşka anlatılmış.

Hayal kırıklığı?

Alakarga Yayınları’nın Joyce Carol Oates çevirilerinde yaşıyorum.

Vazgeçilmezler, başucu kitapları listenize hangilerini eklerdiniz?

“Tersi ve Yüzü”, Camus. “Kör Baykuş”, Sâdık Hidâyet. “Bartleby”, Melville. Jo Hoestlandt’dan “Kocaman Kalpli”. Karen Foxlee’den “Gece Mavisi Elbise”... John Boyne romanları.

“Okudum okumasına ama bir daha asla” dedikleriniz.

Dimitris Sotakis’ten “Bir Süpermarketin Hikâyesi”ni çok zorlanarak ama inatla sonuna kadar okudum.

‘Didaktik kitapları okumam’

Gülsevin Kıral

(“İstanbul’u Çalıyorlar” ve “Umut Sokağı Çocukları”nın yazarı.)

Bu yazın en öğreten “İyi ki okudum” dedirten kitapları hangileri sizce?

“Kocaman Kalpli” Jo Hoestlandt, “Ay Dolandı” Neslihan Önderoğlu, “Piranalarla Yüzen Çocuk” David Almond, “Gökkuşağı Yazı” Sevim Ak, “Vatan Haini” Gudrun Pausewang, “Uzakta” Mine Soysal.

Peki hayal gücünü kışkırtanlar...

“Ben Ayrıkotu”, “İnsan Kendine de İyi Gelir”, “Yarından Sonra”, “Uzak”, “Son Kara Kedi”.

En eğlencelileri sormazsam olmaz. “Çatıdaki Gezegen”, Behiç Ak, “Berk Mucit Oldu”, Kaan Elbingil, “Benim Babam Ömür Adam”, Ömer Açık, “Televizyona Düşen Çocuk Gip”, Gianni Rodari.

Yazın en büyük sürprizi...

“Dokunmadan”, Nermin Yıldırım.

Vazgeçilmezler, başucu kitapları listenize hangilerini eklerdiniz?

“Kim Takar Salatalık Kral”, Christine Nöstlinger kitapları ve J.K.Rowling’den “Harry Potter” serisi.

‘Eğer ‘benim kitabım’ değilse, yarım bırakırım’

Leyla Ruhan Okyay

(“Bulut delisi”, “Hayal Kız”, “Leylek Havada”nın yazarı.)

Bu yazın en öğreten, “İyi ki okudum” dedirten kitapları hangileri sizce?

Virginia Woolf, “Bir Yazarın Güncesi”, sevgili Ayşe Sarısayın’ın, Selim İleri’yle nehir söyleşisi “O Aşk Dinmedi”. Füsun Çetinel, “Duvarda 3 Hafta”.

Peki hayal gücünü kışkırtan, özgür bırakanlar?

Gabriel García Márquez, Roald Dahl ve birçok yazarın çocuk kitapları...

En eğlencelileri sormazsam olmaz

Ahmet Büke’nin “Gizli Sevenler Cemiyeti” ve Pierre Elie Ferrier’nin “Bitlerimi Geri Verin”.

Yazın en büyük sürprizi hangisiydi peki?

Alice Munro kitapları ve Fuat Sevimay’ın “Kapalıçarşı”sı.

Hayal kırıklığı?

“Benim kitabım” olmadığına karar verdiklerimi zaten yarım bırakıyorum.

Vazgeçilmezler, başucu kitapları listenize ilk aklınıza gelenlerden hangilerini eklerdiniz?

Wolfgang Borchert’den “Ama Fareler Uyurlar Geceleyin”, Gabriel García Márquez’den “Sevgiden Öte Sürekli Ölüm”, Çehov, Sait Faik, Nezihe Meriç, Katherine Mansfield külliyatları. Amin Maalouf’dan “Semerkant” ve kitaplığımdaki bütün şiir kitaplarım...

“Okudum okumasına ama bir daha asla” dedikleriniz.

Bu kategoriye giren kitapların adları bende saklı kalsın izninizle...

‘Shaun Tan bu yazın en büyük sürpriziydi’

Gökçe Ateş Aytuğ

( “Bugün Hayal Kuracaktım”, “Bugün Aşktan Çok Sıkıldım” ve “Maya’nın Ağacı”nın yazarı.)

Bu yazın en öğreten, geliştiren, “İyi ki okudum” dedirten kitapları hangileri sizce?

“Freud Bana Masal Anlatsana”, Aydın Parmaksız.

Peki hayal gücünü en kuvvetle kışkırtan, özgür bırakanlar?

“Sekoyana’nın Kapıları”, Şiirsel Taş. n En eğlencelileri sormazsam olmaz. Tania Del Rio’nun kaleme aldığı, Will Staehle tarafından resimlenen “13’üncü Warren ve Her Şeyi Gören Göz”.

Yazın en büyük sürprizi hangisiydi peki?

Shaun Tan’dan “Taşradan Öyküler”, bu yazın en büyük sürpriziydi.

Vazgeçilmezler, başucu kitapları listenize ilk aklınıza gelenlerden hangilerini eklerdiniz?

Sevgi Soysal kitapları; “Kumkurdu” Asa Lind “Alice Harikalar Diyarında” Lewis Carroll, “Ballı Çörek Kafeteryası” Zeynep Cemali.

BU HAFTA NE OKUSAK?

ÇOCUKLAR İÇİN YAZAN 4 YAZARIN ŞAHSİ OKUMA GÜNCESİ

“O büyüseydi ne olurdu? Masumiyetini koruyabilir miydi? Günümüz dünyasında olup bitenlere; savaşlara, acılara, hastalıklara nasıl cevap verirdi? “Küçük Prens” belki de bitmedi, ne dersiniz?

İKİ TAVSİYE

Genç Prens’in Dönüşü A. G. Roemmers Timaş Yayınları

Yavru Ahtapot Olmak Çok Zor Sara Şahinkanat Yapı Kredi Yayınlar