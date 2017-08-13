Deutsche Bank koleksiyonunu HT Pazar’a açtı

11 | 23

‘DAHA BAĞLAYICI BİR İLETİŞİM ARACI VAR MI?’

Peki neden müzik ya da spor değil de sanat? “Evrensel olan tek dil sanat” diye açıklıyor Findlay ve devam ediyor: “Dünyanın neresinde olursa olsun insanlarla diyalog kurmamızı sağlıyor. Çoğu sanat tutkunu olan iyi müşterilerimizle ‘ortak dil’ yaratıyor, aradaki bağları pekiştiriyor. Aklınıza gelen daha bağlayıcı bir iletişim aracı var mı?” Koleksiyonun çıkış noktası Deutsche Bank’ın yönetim kurulu üyesi ve sanat tutkunu Dr. Herbert Zapp...